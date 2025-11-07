Могут ли курсы орального секса помочь спасти отношения

Сексолог Ольга Василенко оценила эффективность курсов орального секса, с помощью которых некоторые женщины хотят улучшить отношения с партнером и сделать так, чтобы мужчина перестал изменять. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«Я видела это много раз: женщина, в браке которой есть проблемы, пытается спасти отношения и секс. Она скупает курсы горлового минета, изучает техники секса, покупает новое белье. Она думает, что так ее муж не уйдет к любовнице», — рассказала Василенко.

По ее мнению, такие курсы поначалу действительно могут сработать, однако вскоре проблемы в отношениях вернутся.

«Измена — решение и выбор другого человека», — отметила специалистка.

