Как подать заявление в ЗАГС без очередей и лишних формальностей

С помощью новой онлайн-услуги "Регистрация брака" можно подать заявление, выбрать дату, время и место церемонии, оплатить госпошлину.

Этот сервис помогает легко, без очередей и лишних формальностей сделать судьбоносный шаг. Для влюбленных из разных регионов России подача заявления онлайн стала частью их романтических историй.

ЗАГС всегда открыт

В Пермском крае через портал "Госуслуги" подали заявление на регистрацию брака Алена и Евгений. Их история началась в интернете - переписка, общие интересы, долгие разговоры о книгах и кинофильмах.

Постепенно они поняли, что нашли друг в друге родственную душу. Женя сделал предложение, и пара решила узаконить отношения в день годовщины знакомства.

"Я сказала, что ЗАГС уже закрыт, но можно подать заявление через "Госуслуги". Мы сделали это в тот же вечер. Все прошло просто, удобно и по-настоящему романтично", - рассказала Алена.

Для влюбленных регистрация онлайн стала символом спонтанности и взаимного доверия. Свадьба состоялась летом этого года в исторических Палатах Строгановых в Усолье. А обряд по коми-пермяцким традициям провели на фестивале "Зов Пармы".

Счастливая осень

В Кемеровской области заявление онлайн подали Мария и Виталий. Они вместе работали в телерадиокомпании "Кузбасс", но долгое время не пересекались. Судьба свела их во время съемки, и с того дня они не расставалась.

"Мы подавали заявление на регистрацию брака через портал "Госуслуги" - и это оказалось невероятно удобно. В нашем городе несколько ЗАГСов, и сервис позволил выбрать именно тот, который нам больше всего понравился, а также подобрать удобную дату", - сообщила Мария.

Для нее подача заявления в электронном виде стала не просто следованием популярному тренду, а частью семейной истории.

"Очень приятно, что после подачи заявления на электронную почту жениху и невесте приходят подтверждения с красивым обращением. Такие мелочи создают особое ощущение важности и внимания к людям", - отметила девушка.

После свадьбы в жизни Марии и Виталия появилось еще больше поводов для радости: в 2023 году родилась дочь Полина, а в 2024 - Виктория. Но все это счастье началось с той осени, когда влюбленные вместе оформили заявление через "Госуслуги".

Расписаться у моря

В Калининградской области история любви Екатерины и ее будущего мужа Максима началась с необычного первого свидания - вместо букета молодой человек подарил девушке тилландсию - растение-эпифит, которое живет без грунта и получает влагу из воздуха.

Этот необычный подарок стал для девушки важным знаком: перед ней человек, с которым она хочет идти по жизни.

Позже пара решила зарегистрировать отношения, но без лишних формальностей. Все произошло спонтанно - в дороге.

"Мы прямо в такси, по телефону, выбрали дату и подали заявку. Здорово, что не нужно никуда ходить и писать заявления, можно просто воспользоваться данными из аккаунта на "Госуслугах", - поделилась Екатерина.

Пара мечтала расписаться у моря - в ЗАГСе Зеленоградска, и на онлайн-сервисе выбрали именно его.

Справка "РГ"

Сервис "Регистрация брака" доступен на портале "Госуслуги" в разделе "Семья и дети". Заявление может подать один из будущих супругов, второму придет приглашение на согласование. Следует помнить, что регистрация брака проводится не ранее чем через месяц после подачи заявления.

