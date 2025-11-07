Психолог Кузнецова: в анкете на сайте знакомств важна уверенность

При составлении анкеты для сайта знакомств важно отказаться от слишком глянцевой подачи, потому что она может вызвать подозрение. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Кузнецова. "Мужчины, как и женщины, считывают интонацию даже в тексте. Если анкета звучит напряженно или обиженно — это чувствуется. Самое привлекательное качество онлайн — спокойная уверенность и чувство юмора. И да, лучше одна теплая фотография с мягким светом, чем десять обработанных снимков, где вы похожи на кого угодно, кроме себя", - отметила эксперт. Она посоветовала отразить в анкете свои интересы, ценности и желания. По ее словам, не стоит также перегружать анкету фотографиями, достаточно добавить одно портретное фото без фильтров, одно — в движении, одно — с друзьями или на улице. 3 ноября сообщалось, что женщины массово уходят из приложений для онлайн-знакомств. За 2025 год дейтинговые сервисы зафиксировали 20-процентное сокращение женской доли пользователей. Эксперты связывают этот спад с неоправданными ожиданиями пользователей. По мнению многих девушек, мужчины в приложениях для знакомств либо сразу нацелены на интимную близость, либо, наоборот, демонстрируют полное отсутствие инициативы. Это разочарование в поверхностном взаимодействии стало ключевым фактором ухода.

© Газета.Ru