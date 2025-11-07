Как понять, что у мужчины преждевременная эякуляция

Сексолог Ольга Василенко назвала продолжительность секса, при которой можно говорить о преждевременной эякуляции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Василенко обратила внимание на то, что преждевременная эякуляция встречается у 20-30 процентов мужчин. При этом главным критерием, указывающим на проблему, является продолжительность полового акта. По словам сексолога, эякуляция считается преждевременной, если она происходит в течение менее 60 секунд после начала секса. К другим симптомам патологии она отнесла то, что проблема сохраняется на протяжении как минимум нескольких месяцев.

Говорить о проблеме также можно, если у мужчины отмечается дистресс.

«Что означает клинически значимый дистресс? Это значит, что мужчина испытывает сильный дискомфорт по этому поводу. Если мужчина эякулирует до введения члена или в течение минуты после, но его все устраивает, то мы не можем назвать это сексуальной дисфункцией», — заключила Василенко.

