Мужчины вспомнили о самых непристойных комплиментах в свой адрес

© Lenta.ru

Мужчины вспомнили о самых непристойных комплиментах, которые они услышали в свой адрес. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь рассказал, что получил неприличный комплимент от отца своей бывшей избранницы.

«Когда мы в первый раз ночевали у нее, то постарались сделать все очень тихо. Просыпаюсь утром, спускаюсь вниз, чтобы приготовить завтрак, заходит ее отец-садовник и говорит: «Она все еще спит? Держу пари, она устала после всего того шума, который ты устроил прошлой ночью». Потом он выпил стакан апельсинового сока и вернулся в сад» — BringBackAH, пользователь Reddit

Другому неожиданный комплимент сделала лучшая подруга.

«У нас всегда были платонические отношения, но мы видели друг друга обнаженными по крайней мере несколько раз, и она дружила более чем с половиной женщин, с которыми у меня были отношения. Она познакомила меня с будущей женой, от которой я позже я узнал, что, когда подруга рассказывала ей обо мне, то упомянула, что у меня «огромный, абсолютно великолепный член». Для меня это было настоящим сюрпризом» — Mace_Thunderspear, пользователь Reddit

Еще одному пользователю комплимент с намеком сделала работница ателье, в которое он регулярно приносит в починку брюки.

«На моих брюках всегда дырки прямо под ширинкой. В прошлый раз она сказала что-то вроде: «Еще одна дырка? Теперь я понимаю, почему твоя девушка всегда улыбается»» — IMA_5-STAR_MAN, пользователь Reddit

Ранее пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера. Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях.