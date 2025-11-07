Эксперт рассказал, почему нам трудно говорить «нет»

Сунита Сах, профессор кафедры менеджмента и организаций Корнеллского университета, автор книги «Вызов: сила слова "нет" в мире, который требует "да"», в подкасте для рубрики Science Quickly журнала Scientific American объяснила, почему многим из нас тяжело отказывать другим и почему важно этому учиться.

© Freepik

Существует три причины, почему нам так сложно говорить «нет» и мы склонны подчиняться другим.

Во-первых, мы ощущаем огромное социальное давление. Этому сопутствует так называемый страх намёков.

Вторая причина заключается в том, что мы на самом деле не понимаем, что такое «послушание», «неповиновение» и «согласие». Мы путаем «послушание» и «согласие», а также считаем, что это одно и то же. Но в действительности это не так.

Ну и третья причина состоит в том, что даже если мы решаем бросить вызов ли думаем, что должны его бросить, мы не знаем, как это сделать. Ведь с детства нас учили быть покладистыми.

Что касается страха намёков, то он означает тревогу по поводу того, что мы, отказав другому человеку, покажем, что не доверяем ему.

Чтобы преодолеть боязнь отказать кому-то, нужно сначала изменить своё отношение к неповиновению. Оно представляет собой просто действие в соответствии с собственными потребностями, особенно когда на вас давят, чтобы вы поступили иначе. Речь идёт вовсе не о том, чтобы быть громким, дерзким, агрессивным или жестоким, и это важно понимать.

Второй шаг - начать понемногу практиковать отказы. То есть, например, попросить себе другой кофе, если вам выдали не тот заказ. Постепенно у вас такие действия войдут в привычку, и вы больше не будете бояться сказать «нет», если того потребует ситуация.