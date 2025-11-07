Специалист объяснил пользу йоги в борьбе со стрессом

Россиянам рассказали о пользе йоги в борьбе со стрессом
Основатель Музея йоги Sanskar Вишну Шаран Шукла рассказал, что йога помогает в борьбе со стрессом.
В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что йога является целостной дисциплиной, которая приводит тело, разум и дух в состояние равновесия и умиротворения.
«Когда мы говорим о преодолении стресса, мы должны понимать, что он возникает не из-за ситуаций, а из-за наших реакций на них», — сказал Шукла.
По его словам, йога помогает восстановить баланс.
