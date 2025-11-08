Заказал сразу 300 товаров и все вернул: говорит ли это о проблемах с психикой

В Волгограде клиент на пункте выдачи заказов Wildberries отказался от 344 товаров за один раз. Чтобы освободить пространство, сотрудникам пункта пришлось временно закрыть точку. Подобные истории — не редкость на ПВЗ различных маркетплейсов. О каких проблемах с психикой может говорить такое поведение, «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, заместителя главного врача Центра психического здоровья Вячеслава Ряховского.

© Вечерняя Москва

По его словам, такой паттерн поведения является лишь одним из «симптомов». Однако твердо сказать, что у человека есть определенный диагноз, основываясь на его желании заказывать товары и отказываться от них, нельзя.

Это может косвенно указывать на какие-либо проблемы с психикой или особенностями сформировавшегося поведения. Еще таким образом может проявляться так называемый шопоголизм, когда человек получает некое удовлетворение от процесса выбора товара и перемещения его в корзину, пусть даже виртуальную. Можно предположить, что такой покупатель действительно страдает от зависимости от покупок. Но это не диагноз, а предварительное суждение. Это знак для близких человека или него самого обратиться к специалисту за помощью, — пояснил специалист.

Помимо шопоголизма, подобный паттерн поведения может наблюдаться при большом комплексе различных проблем. Тягу к покупкам и отказам от них можно назвать «симптомом», который присущ общей группе расстройств влечения.

И все же это неспецифическое проявление, которое не дает возможности однозначно поставить диагноз, — подчеркнул Ряховский.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, какие товары не подлежат возврату на маркетплейсы.