Как во взрослом возрасте не растерять старых друзей и завести новых

Если вы чувствуете, что круг ваших друзей за последние годы сузился, и вас это беспокоит, возможно, стоит начать что-то делать с этим. К тому же учёные отмечают, что дружба полезна для нашего здоровья.

© Ferra.ru

Существует взаимосвязь между одиночеством и психологическим стрессом. Напротив, дружеские отношения со взрослыми, особенно такие, которые дают вам социальную поддержку и общение, могут защитить от депрессии и тревожности. Также дружба может снизить интенсивность реакции мозга на стресс. Наличие друзей и социальных связей даёт и такие преимущества, как пониженное артериальное давление и здоровый индекс массы тела.

Во взрослом возрасте заводить друзей может быть сложнее, чем раньше. Но вот какие занятия и действия должны помочь.

Участие в мероприятиях. Вы можете присоединиться к различным группам, объединённым общими интересами. Например, это бегуны, люди, которые занимаются йогой, поют в хоре, учат языки, занимаются рукоделием или читают.

Волонтёрство. Это может стать отличным способом завести новые знакомства и друзей.

Выделение времени для общения. Американские учёные обнаружили, что для перехода от уровня знакомых к уровню друзей требуется всего около 50 часов совместного общения. Кроме того, если мы не проводим друг с другом время, то можем потерять связь. Начните с того, чтобы в день уделять 10 минут укреплению дружеских отношений или возрождению старых.

Готовность быть уязвимым. Развивайте эмоциональную близость с человеком постепенно. Если кто-то делится с вами личным, задавайте вопросы, показывая свою заботу. Вы можете обнаружить, что когда-либо тоже испытывали что-то подобное.

Общение со старыми друзьями. Исследования демонстрируют, что люди неохотно общаются со старыми друзьями. Также они склонны переоценивать неловкость такого общения и недооценивать позитивные чувства, которые оно вызывает у обоих собеседников. Поэтому не стесняйтесь написать или позволить первым человеку, если вам действительно хочется.

Ежедневное социальное взаимодействие. Не ожидайте, что все люди вокруг будут вашими лучшими друзьями. Небольшие взаимодействия с окружающими каждый день тоже могут помочь чувствовать себя менее одиноко. Это может быть короткая беседа с соседом или приветствие бариста в местной кофейне. Доказано, что такие "микросвязи" важны для улучшения настроения и усиления чувства принадлежности обществу, а также дают нам поддержку во время трудностей.