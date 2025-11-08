Психолог рекомендовал не разоблачать лжецов

Это лишь обострит конфликт.

© Freepik

Принимать на свой счёт неправдивые истории склонных к обману людей не следует. Нужно «делить их слова на 16».

Если же подобное поведение задевает, следует проанализировать личные причины, подчеркнула Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда я вижу, что человек обманывает, я отношусь к этому абсолютно спокойно, понимая, что сейчас за этим стоит какая-то цель. Я эту цель обычно считываю, и если эта ложь ни на что не влияет, то пусть обманывает. А если вас это начинает триггерить, к примеру, человек приукрасил свои достижения, то это вопрос не к этому человеку, а к вам. Почему вы не даёте людям так проявляться. Не нужно выводить его на чистую воду, потому что вы только обострите конфликт и станете правдорубом. Просто это его особенность, когда он будет что-то говорить, то делите на 16».

Ранее Елена Соловьёва призвала не запрещать детям лгать. По её словам, «плутовство» и приукрашивание важны для интеллектуального развития ребёнка. Это не формирует склонности к патологическому обману и к криминальному поведению.