Слушай и понимай: что можно узнать о человеке по его речи

Мы​‍​‌‍​‍‌ знаем, что речь человека — это некий символ эмоционального состояния. Даже если мы не понимаем язык, мы узнаем многое о говорящем, наблюдая за его речью: за скоростью, громкостью и интонацией. О том, как лучше считывать людей, рассказывает автор канала «Записки литературного редактора».

Скорость речи — выражение возбуждения. Взволнованный человек говорит быстро, его слова сливаются, он не дает оппоненту ни малейшего шанса вставить слово. В гневе речь замедляется, так как мышцы лица напрягаются, бывают случаи, когда человек в этот момент и вовсе не произносит слова. В спокойном состоянии мы говорим размеренно, длинными предложениями. Если посмотреть видео с людьми после трагедии, то у них один ритм — это утомление. Они устали и говорят тихо, медленно, делая паузы.

Громкость — это крик эмоций. Чем сильнее возбуждение, будь то радость или гнев, тем громче человек. Иногда и мы сами, не осознавая этого, повышаем громкость, если хотим, чтобы нас услышали.

Интонация — это музыка речи. Словами она не передается, она чувствуется. По ней мы угадываем настроение собеседника, даже если не видим его. Именно из-за нее люди часто не понимают друг друга, ведь ее так сложно передать на письме.