Идеальная разница в возрасте для отношений

Споры о том, какой должна быть разница в возрасте в паре, идут уже десятки лет. Ответ на этот вопрос дал психотерапевт Алексей​‍​‌‍​‍‌ Вилков, о чем пишут «Аргументы и факты – aif.ru».

По его словам, главное — это, чтобы разница была небольшой, максимум пять лет, а мужчина при этом должен быть старше. Когда партнеры имеют похожее окружение, вкусы, взгляды и даже состояние здоровья, им проще чувствовать друг друга и строить прочные отношения.

Когда различие в возрасте велико, неприятные сюрпризы проявляются со временем. Навязчивое чувство, что вы из разных эпох, разное понимание жизни и семейные ценности, различия в темпераменте и здоровье, а иногда и в сексуальной жизни — все это разламывает лодку долговременного партнерства. Впрочем, есть и те счастливчики, которые с разницей в возрасте не менее 15 лет смогли найти ключик друг к другу, поэтому вопрос так и остается индивидуальным.