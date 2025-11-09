Психолог объяснил, нужно ли проверять телефон супруга

На днях экс-супруг Ольги Бузовой, известный футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко прилюдно поспорили на тему, должны ли супруги знать пароли от гаджетов друг друга или нет. Анастасия заявила, что женатый человек не имеет права ни на какие тайны, а потому доступ к телефону второй половинки у мужа или жены должен быть в обязательном порядке. Однако с таким подходом согласны не все. Так можно ли залезать в мобильные телефоны любимых? Мы попытались в этом разобраться.

© Нижегородская правда

Проверка на вшивость

В стриме, посвящённом этой теме, Анастасия категорично заявила, что супруги в обязательном порядке должны знать пароли от мобильников друг друга. И вообще объявила телефон злом.

«Телефон это зло. Раньше стоял один домашний и не было – твое-моё. Позвал к телефону – и всё. Вот какие могут быть дела в телефоне? – буквально чуть не плача, спрашивает Костенко. – Ну какие?»

Неуверенная версия мужа, что в телефоне могут решаться рабочие вопросы, поддержки у неё не нашла.

«Как только ты женился или ты замуж вышла – всё. Всё, всё… Надо же понимать, чем ты жертвуешь», – заявляет она.

Позже она записала ещё отдельный пост, в котором заявила, что все разговоры о личном пространстве – это всего лишь уловка, чтобы скрыть свою вторую жизнь.

«Я против паролей, потому что, как показала практика – ну не моя личная, а вообще в целом, так сильно отстаивают свои типа границы и кричат о том, что телефон – это личное, люди, у которых есть что скрывать», – уверенно заявила многодетная мама.

По её словам, в их окружении все пары знают пароли от телефонов друг друга.

«И это не значит, что они лазят там 24 на 7. Я вам больше скажу – когда ты знаешь пароль человека – может, первые несколько дней, недель ты там посмотришь, чисто из интереса, чем живёт, что смотрит, а потом уже это неинтересно, потому что всё открыто, ты можешь в любой момент посмотреть», – наставительно откровенничала жена футболиста.

Все разговоры про личные границы она назвала лапшой, которую женщинам вешают на уши стремящиеся к изменам мужчины.

Надо признать, что позиция жены бывшего мужа Ольги Бузовой близка многим. И чаще всего – представительницам слабого пола. Они, как и Костенко, твёрдо уверены, что решившиеся на брак люди должны отказаться от личных тайн. А если человеку есть что скрывать от своей второй половины, значит, он, скорее всего, ходит налево.

«Что может быть такого личного в жизни мужа, о чём не должна знать жена? Только измена. Ничего другого даже в голову не приходит», – уверена одна из пользовательниц сети.

Поэтому добропорядочного супруга не должна коробить просьба жены показать телефон и поделиться паролем от него.

«Если ему нечего скрывать, то чего бояться? А если он что-то скрывает, значит, я правильно делаю, что пытаюсь его проверять», – буквально вторит Костенко одна из подписчиц.

Правда, откровенно признаваться в недоверии готовы не все. И некоторые супруги предпочитают заглядывать в мобильники друг друга тайно.

«Буду честен, иногда проглядываю смс и звонки жены. И каждый раз убеждаюсь, что повода для беспокойства нет», – признаётся один из пользователей.

Все разговоры о нарушении личных границ избранника сторонниками подобного подхода воспринимаются со скепсисом.

«Про личное пространство больше всего вопит тот, кому есть что скрывать», – уверена нижегородка Лиля.

Любовь на доверии

Ещё одна категория супругов в глубине души и хотели бы одним глазком глянуть, что творится в мобильнике второй половины, но не позволяют себе этого. И в первую очередь из-за инстинкта самосохранения.

«Ну не зря же говорят: не хотите портить с человеком отношения – не мешайте ему врать. Я вот и не лезу. А уж если уже лезть в телефон, надо быть готовой ко всему», – считает ещё одна участница обсуждения в соцсети.

Но немало людей считают, что лезть в мобильник даже близкого человека неэтично.

«Залезать в телефон к жене – это всё равно, что её сумочку обыскивать», – делится своим мнением один из пользователей.

Кроме того, по его словам, у него просто нет такой потребности. Потому что в верности жены он не сомневается.

Многие признаются, что само по себе копание в чужом телефоне в первую очередь унижает того, кто этим занимается.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если нож у горла или миллион долларов предлагают – не лезь в телефон/почту партнёра. Уважать перестанешь в первую очередь себя. А если суждено расстаться, то разойдетёсь и так, без всяких телефонов», – считает пользовательница Лариса.

Для представителей этой категории вопрос о необходимости личного пространства не кажется надуманным.

«Личное пространство – это не обязательно о походе налево. Может, например, я на телефоне смотрю сериал с телеканала "Домашний", и мне не хочется, чтобы кто-то знал, что я такое слезливое мыло смотрю», – объясняет одна из участниц дискуссии.

Держи дистанцию

Специалисты утверждают, что за стремлением к тотальному контролю, проявлением которого и является проверка мобильника, стоит недоверие. В первую очередь оно свойственно людям с заниженной самооценкой. Им кажется, что сами по себе они не достойны любви, и удержать партнёра рядом можно только на коротком поводке. Для этого они прикладывают кучу усилий.

Конечно, бывают ситуации, когда недоверие оправданно. Например, тот же Дмитрий Тарасов периодически даёт поводы усомниться в его супружеской верности. Но тотальным контролем ситуацию не исправить.

Если человек просто не способен хранить верность в силу эмоциональной неразвитости, то он будет изменять, даже если ему на ногу электронный браслет надеть. Женщине в этом случае остаётся либо принять эту ситуацию, либо расстаться. Тотальный контроль не поможет.

Во всех же остальных случаях он и вовсе губительно скажется на отношениях.

«Нам кажется, что от потери любимых нас может защитить тотальный контроль, самая полная информация о них. Но это только раздражает, вызывает бунт и ухудшает ситуацию. Чем больше контроль, тем сильнее желание контролируемого выйти из-под него. И наоборот – чем слабее контроль, тем меньше стремление к независимости», – предупреждает московский психолог Игорь Нефёдов.

Что же касается личного пространства. к которому так скептически относится жена Дмитрия Тарасова, то, по мнению психологов, оно необходимо для гармоничных отношений. Супружеская жизнь не подразумевает полного слияния людей. Даже между очень близкими должна быть определённая дистанция. У каждого супруга должно быть личное пространство, своя зона одиночества.

Женщинам, правда, нередко нравится ощущать себя собственностью. Но чрезмерный контроль способен вызвать протест даже у таких представительниц слабого пола.

«Никаких глупостей вроде "человек в браке не имеет права на свободу". Свобода не означает освобождения от обязательств и ответственности, – предупреждает психолог. – Но человек должен иметь возможность какую-то часть жизни проживать в соответствии с собственными потребностями. При условии, конечно, что эти потребности не идут во вред всем остальным членам семьи».

Другое дело, что часто супруги не имеют представления о потребностях друг друга, и они их страшат. Поэтому очень важно знать, чем живёт избранник. Но делать это нужно не с помощью проверок мобильника и слежки.

«Об интересах, планах и даже мечтах близкого человека вы должны узнавать от него самого! А для этого нужно уметь общаться друг с другом. Не на уровне "где ты был?", "куда пойдёшь завтра?", а доверительно. Нужно уметь слушать, понимать, принимать, не лезть с критикой и не навязывать своё мнение. И тогда партнёр не будет бояться поделиться с вами своими мыслями», – объясняет психолог.

Именно эмоциональное доверие и уважение делает супругов по-настоящему близкими людьми. Независимо от того, знают они пароль от мобильника друг друга или нет.