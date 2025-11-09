Популярность буллинга на рабочих местах: исследование и мнение специалистов

Буллинг на работе - систематическая травля сотрудника - превращает трудовые будни в испытание. Исследования показывают, что с агрессией в коллективе сталкивается значительное число работников.

© Российская Газета

Неприятно, но факт: количество злоупотреблений внутри трудовых коллективов растет год от года. Как рассказали "РГ" в сервисе "Суперджоб", каждые полгода примерно на 5% возрастает число респондентов, которые заявляют, что сталкиваются на работе с психологическим давлением (абьюзом). Уже 45% работников признаются, что испытывают на себе абьюз со стороны начальства. Из форм психологического давления они выделяют различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (об этом заявляют трое из 10 опрошенных).

14% приходилось выслушивать оскорбления со стороны руководства компаний, 13% сталкивались с публичной критикой, 10% приходилось выслушивать грубости, 9% - терпеть откровенное самодурство или высокомерие.

Многие сослуживцы не отстают от начальников: коллег в абьюзивном поведении винят 35% работников. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться с психологическим давлением (15%), сплетнями (11%), публичной критикой (8%) и необоснованными придирками (7%). Женщин обижают чаще мужчин (об абьюзе на работе заявляют 48% женщин и 43% мужчин).

«Приходилось задерживаться до двух, иногда и до трех часов ночи, так как объем работы был просто огромен», — рассказала "РГ" Ирина из подмосковной Истры.

По ее словам, начальство в логистической компании, где она работала, считало такие переработки нормой. Если работник не успевает все сделать в течение дня, то, по мнению руководства, должен задерживаться, но работа должна быть выполнена. Оплата сверхурочных при этом не предусматривалась.

Довольно часто, судя по опросам (в 9% случаев), сотрудники говорят, что начальники позволяют себе обращаться к подчиненным на повышенных тонах. Еще 5% опрошенных слышали нецензурную брань в свой адрес от боссов. Причем позволяют себе так обращаться к подчиненным не только прорабы на стройках, а вполне презентабельные "белые воротнички". И даже чиновники и депутаты грешат излишней эмоциональностью.

«Ответственности за грубость и хамство в Трудовом кодексе нет. Можно, конечно, занять принципиальную позицию и подать в суд на начальство за мелкое хулиганство и оскорбление чести и достоинства, но в реальности до такого не доходит. Люди, которые не могут выносить прямые оскорбления в свой адрес, просто увольняются», — объясняет юрист Александр Хаминский.

Бизнес-консультант Анна Борисенко призывает различать конфликтные ситуации на работе.

«Часто на работе возникают конструктивные споры, по делу. Этого не стоит бояться. Но когда отношения перерастают в токсичные, то есть один человек хочет доминировать, самоутверждаться за счет другого, используя запрещенные манипуляции и психологические техники, - это уже серьезно. И свидетельствует о нарастании нездоровой атмосферы в коллективе», — уточняет эксперт.

Она приводит следующие примеры: в компании по производству диванов начался спад продаж. Директор стал настаивать, чтобы все сотрудники включились в рекламу продукции. Продвигали через свои личные контакты, соцсети. Коллектив не воспринял это всерьез, и потребовалось не менее полугода, чтобы убедить людей, что это может оживить продажи. При этом директор не позволял себе никаких грубостей в адрес подчиненных и не наказывал их рублем за пассивную позицию. А вот в другом коллективе, который занимается продажей спортивного оборудования, начальство действовало, как в знаменитой комедии "Бриллиантовая рука": "Не будете брать - отключим газ". В этой компании руководство заняло позицию ультиматума: или сами звоните и всеми правдами и неправдами уговариваете клиентов покупать гантели и штанги, или останетесь без премии. В результате компания осталась без сотрудников, а новички там надолго не задерживаются.

Какие виды буллинга существуют

Существуют несколько основных видов буллинга на работе. Вертикальный моббинг (боссинг) - это когда травля исходит от начальства. Руководитель может открыто унижать подчиненного, давать невыполнимые задания, намеренно занижать или обесценивать результаты работы или даже манипулировать коллективом, настраивая сотрудников против своей жертвы. Руководитель всячески сталкивает лбами сотрудников и помощников, чтобы они друг другу противостояли, следя за этими разборками со стороны.

Как уточняет Анна Борисенко, у токсичных боссов всегда на примете несколько таких "кроликов для битья", но одновременно они на них не нападают со своими придирками. Логика здесь проста: сразу несколько обиженных человек могут начать противостояние, что совершенно не нужно и не выгодно начальству. Ведь такой "бунт на корабле" может дойти и до топ-менеджмента.

Существует и горизонтальный моббинг - преследование со стороны коллег, находящихся на одном уровне. Может выражаться в распространении слухов, отказе от взаимодействия, пассивной агрессии или создании искусственных препятствий в работе. Как это происходит на практике?

«В одной компании работали две девушки - Анна и Ирина. Сначала они трудились на одной позиции. Но Ирина захотела повышения. И начала откровенно "стучать начальству" на свою коллегу, потому что боялась, что повысят как раз Анну. И в принципе добилась своего, а Анне пришлось уйти в другое подразделение компании, потому что в своем отделе работать ей уже стало некомфортно», — рассказала Борисенко.

Кибербуллинг - еще одна разновидность абьюзивных взаимоотношений на работе. Под ним подразумевают оскорбления в рабочих чатах и письмах. По словам эксперта, практикуется он в тех коллективах, которые любят решать свои внутренние вопросы в коллективных чатах. Выражается это в том, что, когда между сотрудниками есть конкуренция, работники начинают выяснять отношения прилюдно.

«И тот, кто наглее, может затравить того, кто более мягок и деликатен. Причем делается это в открытой переписке. И если более деликатный сотрудник не отвечает на агрессию, над ним начинают подтрунивать другие члены коллектива», — уточняет эксперт.

Бывает и скрытая травля: утаивание важной информации, блокировка карьерного роста, демонстративное игнорирование вплоть до изоляции (это когда человек приходит на рабочее место, выполняет обязанности, а его как будто никто не видит и не замечает). Такой вид абьюза встречается и со стороны начальства, и между коллегами (в этом случае игнору может подвергаться тот из сотрудников, которого начальство хочет выжить, и коллектив на его стороне). Как отмечает Борисенко, такая ситуация крайне негативно отражается и на психическом состоянии человека, оказавшегося в опале, и на его работоспособности.

«В такой ситуации может оказаться в принципе любой сотрудник. И не факт, что он что-то совершил, за что его стали наказывать игнором. Просто люди в коллективе не сошлись характерами и менталитетами. Если выяснить причину изоляции не получается, самое разумное - поискать другое место», — советует специалист.

Токсичность в рабочих отношениях может спровоцировать серьезные финансовые потери для компании: придется постоянно искать новых сотрудников, обучать их, адаптировать. Если россияне в возрасте от 35 лет, судя по опросам, еще готовы терпеть и подстраиваться, то молодежь психологическое давление не воспринимает.

Могут ли наказать за буллинг на работе

За буллинг на работе могут наказать, хотя это и непросто. Ведь надо доказать сам факт травли. А замученный придирками сотрудник не всегда имеет силы отстаивать свои права. Тем не менее, если человек понимает, что с ним поступают крайне несправедливо, он должен обратиться в кадровую службу компании и описать ситуацию. Нарушение корпоративной этики, правил трудового распорядка - основание для служебного расследования.

«Виновному в создании нерабочей атмосферы сотруднику может быть объявлен выговор или даже последовать увольнение по инициативе работодателя. Руководство обязано реагировать на такие сигналы», — считает Хаминский.

Также жертва преследований на работе вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного травлей.

«Суды уже не раз взыскивали с компаний значительные суммы компенсаций за попустительство агрессии на рабочем месте. Так, в 2023 году Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда России рассмотрела дело № 5-КГ22-138-К2, в котором было установлено, что наложение работодателем на работницу нескольких дисциплинарных взысканий в короткие сроки свидетельствовало о предвзятом отношении к ней, в отношении женщины велась откровенная травля. В результате пострадавшей была выплачена очень солидная компенсация - более 3,5 млн рублей», — рассказал Хаминский.

По его словам, может последовать и уголовная ответственность. Она наступает в крайних случаях, например, если буллинг включал угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, либо если травля стала одной из причин доведения до самоубийства.

Что делать, если стали жертвой буллинга

Как поясняет психолог Алина Ветрова, в среднем человек терпит негативное отношение к себе более полутора лет. Дальше начинается резкое профессиональное выгорание и уход в депрессию, которые могут сопровождаться деструктивным поведением. Психологические последствия для жертвы буллинга крайне тяжелы. Постоянно возникающий стресс перерастает в хронический, могут развиться панические атаки. Длительная травля часто приводит к психосоматическим заболеваниям - от гипертонии и сердечных проблем до язвы желудка. Страдает не только работа, но и личная жизнь человека.

Защититься от буллинга можно следующими способами.