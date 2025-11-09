Три признака здоровых отношений

Джиллиан Турецки — коуч по отношениям и эксперт в области эмоционального интеллекта, раскрыла секреты пар, которые остаются вместе долгие годы. С подкастом, посвященном любви, Джиллиан Турецки стала голосом, к которому прислушиваются те, кто стремится понять и построить здоровые и гармоничные отношения. Её новая книга «It Begins with You: The 9 Hard Truths About Love That Will Change Your Life» («Это начинается с тебя: 9 суровых истин о любви, которые изменят твою жизнь») предлагает ключевые советы для трансформации личной жизни.

Любовь к себе — основа здоровых отношений

В своей книге Джиллиан Турецки подчеркивает важность любви к себе перед тем, как вступать в отношения. Она объясняет, что то, как мы относимся к себе, напрямую влияет на то, как мы любим других.

«Не обязательно полностью любить себя или быть исцелённым, чтобы быть в отношениях, но то, как мы себя чувствуем, имеет значение», — говорит она.

По её словам, принятие себя и осознание того, что мы заслуживаем любви и уважения, — это основа для построения здоровых отношений.

Разрушение мифов о любви

Джиллиан Турецки развенчивает несколько мифов о любви, в частности, идею о том, что любовь — это только чувство.

«Любовь — это то, что мы чувствуем, хотя на самом деле это то, что мы делаем», — утверждает она.

Она акцентирует внимание на важности обязательств и конкретных действий для поддержания гармоничных отношений.

Как сохранить глубокую любовь

В эпоху одноразовых отношений и приложений для знакомств Джиллиан Турецки призывает замедлиться и сосредоточиться на более глубокой связи. Она советует не отвергать человека сразу только потому, что нет искры с первого взгляда.

«Возможно, этот человек станет хорошим другом», — предполагает она.

Также она подчеркивает важность личных встреч, а не ограничиваться виртуальным общением.

Секреты пар, которые остаются вместе

По словам Джиллиан Турецки, пары, которые остаются вместе долгие годы, объединяет открытое общение и желание делиться приключениями. Она также отмечает важность общих ценностей:

«Те, кто ценит обязательства, семью и верность, как правило, дольше остаются вместе и чувствуют себя счастливее».

3 признака здоровых отношений

Джиллиан Турецки выделяет три «зелёных флага», которые указывают на здоровые и гармоничные отношения.

Чувствовать себя комфортно с партнёром. Здоровые отношения — это те, в которых вы чувствуете себя в безопасности и принятым таким, какой вы есть. Согласие в том, что такое хорошая жизнь. Общие ценности и цели необходимы для построения долгосрочных отношений. Умение решать проблемы вместе. Способность преодолевать конфликты и находить решения вместе — это признак зрелости в отношениях.

Совет для тех, кто хочет изменить свою личную жизнь

Джиллиан Турецки советует женщинам меньше сосредотачиваться на романтической любви и больше на построении сообщества, цели и смысла жизни.