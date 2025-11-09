Три признака здоровых отношений

3 признака здоровых отношений по мнению Джиллиан Турецки
Джиллиан Турецки — коуч по отношениям и эксперт в области эмоционального интеллекта, раскрыла секреты пар, которые остаются вместе долгие годы. С подкастом, посвященном любви, Джиллиан Турецки стала голосом, к которому прислушиваются те, кто стремится понять и построить здоровые и гармоничные отношения. Её новая книга «It Begins with You: The 9 Hard Truths About Love That Will Change Your Life» («Это начинается с тебя: 9 суровых истин о любви, которые изменят твою жизнь») предлагает ключевые советы для трансформации личной жизни.
Любовь к себе — основа здоровых отношений
В своей книге Джиллиан Турецки подчеркивает важность любви к себе перед тем, как вступать в отношения. Она объясняет, что то, как мы относимся к себе, напрямую влияет на то, как мы любим других.
«Не обязательно полностью любить себя или быть исцелённым, чтобы быть в отношениях, но то, как мы себя чувствуем, имеет значение», — говорит она.
По её словам, принятие себя и осознание того, что мы заслуживаем любви и уважения, — это основа для построения здоровых отношений.
Разрушение мифов о любви
Джиллиан Турецки развенчивает несколько мифов о любви, в частности, идею о том, что любовь — это только чувство.
«Любовь — это то, что мы чувствуем, хотя на самом деле это то, что мы делаем», — утверждает она.
Она акцентирует внимание на важности обязательств и конкретных действий для поддержания гармоничных отношений.
Как сохранить глубокую любовь
В эпоху одноразовых отношений и приложений для знакомств Джиллиан Турецки призывает замедлиться и сосредоточиться на более глубокой связи. Она советует не отвергать человека сразу только потому, что нет искры с первого взгляда.
«Возможно, этот человек станет хорошим другом», — предполагает она.
Также она подчеркивает важность личных встреч, а не ограничиваться виртуальным общением.
Секреты пар, которые остаются вместе
По словам Джиллиан Турецки, пары, которые остаются вместе долгие годы, объединяет открытое общение и желание делиться приключениями. Она также отмечает важность общих ценностей:
«Те, кто ценит обязательства, семью и верность, как правило, дольше остаются вместе и чувствуют себя счастливее».
3 признака здоровых отношений
Джиллиан Турецки выделяет три «зелёных флага», которые указывают на здоровые и гармоничные отношения.
- Чувствовать себя комфортно с партнёром. Здоровые отношения — это те, в которых вы чувствуете себя в безопасности и принятым таким, какой вы есть.
- Согласие в том, что такое хорошая жизнь. Общие ценности и цели необходимы для построения долгосрочных отношений.
- Умение решать проблемы вместе. Способность преодолевать конфликты и находить решения вместе — это признак зрелости в отношениях.
Совет для тех, кто хочет изменить свою личную жизнь
Джиллиан Турецки советует женщинам меньше сосредотачиваться на романтической любви и больше на построении сообщества, цели и смысла жизни.
«Чем более цельной и реализованной она себя чувствует, тем лучше», — объясняет она.