Как найти новые цели и смыслы в жизни

Часто главной целью человека становится достижение материального успеха — квартира, машина, карьерный рост, возможность путешествовать. Однако как только человек обретает этот стандартный набор атрибутов успешной жизни, он нередко сталкивается с необъяснимой тоской. Вместо ожидаемого удовлетворения возникает навязчивый вопрос: «А что дальше?». Этот внутренний запрос говорит о том, что материальные цели исчерпаны и психика требует новой, более глубокой мотивации. Это закономерный этап личностного развития, который указывает на готовность к переходу на новый уровень осознанности. Как найти новые цели и смыслы, когда кажется, что в жизни уже все есть, «Вечерняя Москва» узнала у причинного психолога Юлии Синютиной.

Помощь другим

По словам специалиста, выход из состояния пустоты часто лежит через альтруизм. На уровне коллективного бессознательного существует понимание, что истинное удовольствие приносит забота о других, ощущение собственной полезности и нужности.

«Помощь другим открывает доступ к другому уровню удовлетворения, который не сравнится с удовлетворением череды личных потребностей. Как правило, это осознание формируется у человека годами, по мере того как развлечения, которые в моменте приносили радость, теряют свою силу. Важным аспектом является бескорыстность, когда помощь совершается без личной выгоды», — подчеркнула психолог.

Расширение круга заботы

Не обязательно сразу браться за решение проблем всего человечества. Находить удовлетворение через помощь другим — процесс постепенный, отметила эксперт. Начинать можно с близких: детей, родителей, супругов.

«Следующим шагом может стать поддержка друзей и коллег. По мере роста удовлетворения от хороших поступков желание помогать растет и расширяется, открывая двери благотворительности или волонтерству. Таким образом выстраивается новая система ценностей», — объяснила Синютина.

Баланс между чужим и своим

При этом очень важно избежать другой крайности — отречения от своих интересов/благ во имя помощи окружающим, предупредила специалист. Это ведет к эмоциональному выгоранию и новому кризису.

«Гармония заключается в умении сохранять баланс между заботой о себе и помощи другим. Лучшим вариантом является состояние, когда человек обеспечивает себе достойный уровень жизни, параллельно включаясь в судьбы других людей. Именно такой подход позволяет обрести устойчивое чувство счастья», — заверила эксперт.

По мнению психолога, ощущение, что все уже достигнуто, — это промежуточный участок пути, а не его конец. Это сигнал о том, что вы готовы к более важному этапу, на котором рассматриваете не только обеспечение личных интересов, но и начинаете задумываться о том, как, кому и в каком объеме вы могли бы помочь.

«Поиск новых смыслов через помощь и заботу о других является верным направлением. Ключ к внутреннему удовлетворению лежит в осознанном альтруизме и нахождении здорового баланса между разумной заботой о себе и искренней включенностью в жизнь окружающих. Этот путь открывает источник внутренних ресурсов и новых целей», — заключила Синютина.

