Назван способ вежливо выставить партнера после секса на одну ночь

Сексолог Мииша Баттл назвала способ вежливо выставить за дверь партнера по сексу на одну ночь. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

Баттл обратила внимание на то, что какими бы ни были отношения двоих людей за пределами постели, после секса выделяются гормоны, способствующие сближению.

«Приятно задержаться в объятиях друг друга под их действием. Это временное физиологическое состояние, которое в этом случае не должно означать ничего большего, чем одна веселая ночь вместе», — подчеркнула она.

По словам сексолога, стоит уважать собственное желание сразу же расстаться с человеком после секса, но делать это нужно аккуратно. Для этого лучше обсудить все детали еще до секса.

«Можно сказать что-то вроде: "Я очень рада, но просто хочу, чтобы ты знал, что не сможешь остаться". Затем уже человек может решить, согласен ли он на ваши условия, прежде чем вступать в контакт», — посоветовала она.

Кроме того, добавила специалист, правильным будет позаботиться о том, чтобы гость или гостья были обеспечены транспортом до дома, и учитывать степень безопасности, особенно если человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее психотерапевт Паула Холл предупредила мужчин об опасности мастурбации. По ее словам, в некоторых случаях самоудовлетворение приводит к преждевременной эякуляции.