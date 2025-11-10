Мужчины обсудили главную ложь партнерш во время секса

Мужчины рассказали, какую самую большую ложь, на их взгляд, можно услышать от партнерши во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи согласились, что главная ложь в постели — о размере пениса мужчины.

«Он такой огромный». Ценю старания, но ты не обязана этого делать. Я знаю, какие у меня маленькие причиндалы и просто рад поучаствовать в движухе», — Deftonemushroom, пользователь Reddit.

Другие намекнули, что девушкам на самом деле не нравятся «фанатские» комплекты постельного белья.

«Нет, я не возражаю против твоих простыней из "Звездных войн", думаю, они довольно сексуальные». Чушь!», — douggold11, пользователь Reddit.

Некоторые мужчины предупредили, что женщины могут симулировать оргазм, потому что хотят угодить партнеру.

«Когда я начал встретиться с теперь уже бывшей женой, она говорила, что испытывает множественные оргазмы. А за год или два до того, как мы развелись, она заявила, что на самом деле этого никогда не было и что она просто хотела его порадовать. Это просто раздавило меня», — igottapwner85, пользователь Reddit.

