Психолог объяснил, чем отличаются современные молодые семьи

Современные семьи, которые создают зумеры, коренным образом отличаются от предыдущих поколений. 20-30-летние воспринимают семью не как ячейку общества, а как проект, не видят смысла регистрировать отношения в ЗАГСе и готовы ждать с рождением первенца по десять лет.

О трендах современных молодых пар рассказал на площадке семейного комитета Госдумы психолог Александр Махнач. По его словам, сейчас происходит трансформация ценностей. Для молодежи создание семьи должно вписываться в траекторию личного развития, пояснил эксперт.

«Индивидуалистическая сторона в семье у каждого из супругов стала более отчетлива, чего не было раньше», — отметил Александр Махнач.

Исследования психологов также выявили появление новых критериев для выбора партнера у зумеров. Теперь для создания пары в расчет не берется уровень благосостояния и социальный статус семьи избранника, а также его личная стабильность, надежность и хорошая профессия. Вместо этого на первый план выходят общие ценности и интересы.

«Происходит пересмотр гендерных ролей. Молодые пары чаще всего стремятся к равноправному партнерству, совместному ведению хозяйства, что хорошо. Кажется, что этого нет, но равное участие и ответственное родительство — это то, что молодые семьи характеризует», — подчеркнул эксперт.

Меняется и отношение к продолжению рода. По словам психолога, рождение детей перестало восприниматься как продолжение брака. Теперь это взвешенное и часто отложенное решение, порой на десяток лет. Кроме того, специалисты фиксируют изменение отношения к официальному браку как таковому. Родители далеко не всегда стремятся к регистрации отношений, а сожительство перестало быть предосудительным.