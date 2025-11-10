Ученые выяснили, как люди принимают решение о разрыве отношений

Разрывы отношений редко бывают импульсивными: чаще всего это результат продуманного решения, на которое влияют эмоции, убеждения, социальное давление и внутренние установки. К такому выводу пришли психологи из Колледжа Святой Схоластики. Работа опубликована в журнале The Journal of General Psychology (JGP).

© Freepik

Авторы — Анна Семанко и Верлин Хинз — предложили рассматривать расставание не как вспышку чувств, а как осознанное поведение, основанное на взаимодействии когнитивных, эмоциональных и социальных факторов. Исследователи объединили две известные психологические теории — подход осознанного действия (Reasoned Action Approach) и теорию межличностного поведения (Theory of Interpersonal Behavior), чтобы создать единую модель принятия решения о расставании.

«Разрыв отношений — сложное и многоуровневое явление. Мы показали, что на него влияют не только индивидуальные особенности, но и социальные факторы, ожидания, моральные убеждения и даже привычки человека», — объяснила Семанко.

Согласно разработанной модели, на решение о расставании воздействуют четыре группы факторов: аффективные — эмоции и ожидаемые чувства после разрыва, социальные — давление окружения, нормы и самоидентичность, когнитивные — убеждения о последствиях расставания и ощущение контроля над ситуацией и мотивационные — наличие конкретного плана действий.

Например, человек может считать, что расставание принесет больше свободы и улучшит самочувствие — это создает положительное отношение к идее разрыва. Но если он ожидает сильное чувство вины или осуждение со стороны друзей, его намерение может ослабнуть.

Исследователи подчеркнули, что личностные черты, возраст, религия или культурные нормы тоже влияют на решения, но опосредованно — через эмоции и убеждения. Так, человек, для которого отношения составляют важную часть самоидентичности, может тянуть с разрывом, даже если чувствует неудовлетворенность.

«Хотя индивидуальные различия важны, социальные и культурные факторы зачастую оказывают не меньшее влияние», — отметила Семанко.

Пока что работа носит теоретический характер: исследователи собрали и систематизировали данные предыдущих работ, но не проводили собственных экспериментов. Следующим шагом станет проверка модели на практике — чтобы определить, какие именно факторы сильнее всего предсказывают намерение и само действие по расставанию.