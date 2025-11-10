Специалист ответил, когда необходимо увольняться с работы

Не стоит оставаться в коллективе, где есть человек с психопатическими чертами.

Он попытается вас «выжить». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Если вы понимаете, что не получится себя отстоять, провести границу, надо увольняться. Например, вы работаете с личностью-психопатом, который пользуется поддержкой руководителя. Если он нацелился на вас и у него идея выжить вас, он будет пытаться с вами конфликтовать, жаловаться, стараться вас обесценить. Вы ничего с этим не поделаете. Вы пойдёте к руководству, там скажут: разбирайся сам. Изменить психопата вы не сможете, он не переключится на кого-то другого. В таком случае лучше направить энергию на то, чтобы найти новую работу».

Ранее Соловьёва рекомендовала не разоблачать лжецов. Это лишь обострит конфликт. Принимать на свой счёт неправдивые истории склонных к обману людей не следует. Нужно «делить их слова на 16», отметила психолог.