Назван неожиданный фактор, формирующий опасные сексуальные фантазии

Качество отношений с родителями в детстве может быть связано с развитием насильственных сексуальных фантазий во взрослом возрасте. К такому выводу пришли психологи из Чехии. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Парафилические интересы — это устойчивые формы сексуального влечения к объектам, ситуациям или действиям, выходящим за пределы культурных норм. Они не всегда патологичны: например, многие формы фетишизма не причиняют вреда и не сопровождаются страданиями. Однако в некоторых случаях интересы приобретают насильственный характер — возбуждение может быть связано с контролем, доминированием, причинением боли или унижением.

Ученые под руководством Эллен Закрески исследовали, как детско-родительские отношения влияют на склонность к подобным фантазиям. В опросе приняли участие 1600 человек со средним возрастом около 51 года. Участники анонимно оценивали качество отношений с матерью и отцом в первые 12 лет жизни, а также заполняли анкеты, определяющие тип их привязанности и наличие насильственных парафилических интересов.

Результаты показали, что худшее качество отношений с родителями связано с более высоким уровнем насильственных сексуальных интересов. Этот эффект частично объясняется типом привязанности — прежде всего тревожной (преувеличенная зависимость от одобрения и страх быть покинутым) и боязливо-избегающей (желание близости, сочетающееся со страхом отвержения).

Авторы разработали модель, согласно которой проблемные отношения с родителями формируют неуверенные типы привязанности, а те, в свою очередь, повышают вероятность появления насильственных парафилических интересов. Эта модель хорошо согласуется с собранными данными.