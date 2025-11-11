Психиатр предупредил об опасности утреннего скроллинга в телефоне

Привычка сразу после пробуждения брать в руки телефон и погружаться в ленту новостей может значительно усиливать тревожность и снижать продуктивность в течение дня. Об этом в беседе с RT заявил врач-психиатр высшей категории, психотерапевт Владимир Каторгин.

«Плохо это только в том случае, когда это закрепившийся, устоявшийся паттерн поведения влияет на твою продуктивность и усиливает у тебя тревогу», — пояснил эксперт.

Собеседник RT уточнил, что для людей, склонных к тревожности, эта привычка создаёт порочный круг.

«В этой новостной ленте... человек синтезирует, аккумулирует, развивает порой очень сильно свою тревогу в попытке что-то контролировать», — отметил специалист.

Психиатр подтвердил, что привычка действительно работает в обратную сторону — не тревожные люди ищут телефон, а регулярный утренний скроллинг может сам провоцировать развитие тревожных состояний.

В качестве способа избавления от этой модели поведения Каторгин рекомендовал сознательное формирование других утренних ритуалов.

«Формировать у себя позитивные привычки. Любые другие. А не просыпаясь, заходить в ленту и читать по большей части негативные новости. Переключаться на что-то другое... Так же как и перед сном», — посоветовал врач.

