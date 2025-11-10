На какие реальные «красные флаги» нужно обращать внимание на свидании

Согласно исследованию, главными «красными флагами» на первом свидании россияне считают постоянное использование собеседником телефона и обсуждение бывших партнеров. Также раздражающими моментами опрошенные считают отсутствие интереса, неспособность слушать, разговоры «только о себе» и расхождение фотографии в Сети с реальностью. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», почему эти моменты могут быть отталкивающими при поиске второй половинки.

© Unsplash

По ее словам, «красные флаги» на свидании, такие как использование смартфонов, разговоры только о себе, неспособность слушать и обсуждение бывших партнеров, указывают на отсутствие интереса к другому человеку.

«Мужчина или женщина по-настоящему не заинтересованы узнать и построить отношения с человеком, с которым они пришли на свидание. Собеседник не включается в разговор, ему не так важно узнать другого, понять его и быть с ним эмоционально рядом на свидании. Возможно, у него есть другие причины, по которым он инициировал эту встречу или согласился на нее, но это не про построение долгосрочных отношений», — уверена эксперт.

Однако психолог отметила, что также важно не делать поспешных выводов и дать человеку раскрыться.

«Если в начале свидания мужчина взял телефон, чтобы ответить на звонок или на сообщение, не нужно сразу вешать на это действие ярлык "красный флаг". Важно выяснить мотивы: может быть, это действительно важный звонок по работе, от ребенка или родителей. Если он не говорит длительное время по телефону и не отвлекается на него каждые несколько минут, в этом нет ничего ужасного», — заверила Наумова.

Специалист подчеркнула, что в отношениях важна искренность, заинтересованность, включенность и готовность замечать другого человека.

«На свиданиях необходимо соблюдать баланс: рассказывать не только о себе, но и задавать вопросы и интересоваться другим человеком. Тогда партнер будет чувствовать себя ценным, важным, значимым и интересным для собеседника. А если мужчина или женщина весь вечер говорят только о себе, то очевидно, что с таким эгоистичным партнером не захочется начинать отношения», — считает собеседница «ВМ».

Помимо этого, психолог напомнила, что одним из «красных флагов» на свидании является сильное отличие человека от его фото в Сети. Этот момент действительно отталкивает большое количество россиян, потому что таким образом отношения начинаются с обмана:

«Партнер, который видит перед собой совершенно другого человека в жизни, считает, что тот поступил с ним неискренне и заведомо обманул. Соответственно, он будет и в дальнейшем врать и преувеличивать в отношениях, на него нельзя будет положиться. Безусловно, этот момент многих отталкивает во время свидания».

Но любые поступки партнера, которые изначально кажутся «красными флагами», нужно с ним обговаривать и обсуждать, посоветовала психолог.

«Очень легко отказаться от построения отношений из-за предвзятых проекций, не фокусируясь на человеке и не пытаясь понять его поведение. Поэтому нужно прояснять и уточнять, почему человек поступает именно так. А в дальнейшем, имея чуть больше информации, уже можно принимать решение и делать свой выбор», — заключила Наумова.

