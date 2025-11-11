Психолог назвала действенные способы справиться со стрессом

О хроническом стрессе могут говорить сразу несколько симптомов, включая бессонницу и головную боль. Прежде всего специалист советует фиксировать мысли, которые и вызывают стресс.

Психотерапевт и психиатр Елена Антонова рассказала о природе стресса и как с ним можно эффективно справиться в условиях современного мира, когда жизнь накладывает всё больше вызовов. Прежде всего необходимо понять, что стресс — это реакция организма на внешние или внутренние раздражители, часть из которых воспринимается как угроза, а часть как «новый опыт».

В беседе с корреспондентом aif.ru она отметила, что стресс могут вызывать дедлайны на работе, конфликты в семье, бедность, а также низкая самооценка, перфекционизм и другие факторы. Если человек постоянно испытывает мышечную слабость или напряжение, головные боли или не может выспаться, то это говорит о хроническом стрессе.

Антонова настаивает, что не следует пытаться избавляться от стресса раз и навсегда. Нужно записывать, что вызывает стресс в каждый конкретный момент. Чтобы справиться с напряжением, рекомендуется заниматься физической активностью, правильно питаться, чаще общаться с друзьями и родными, а также соблюдать режим сна.

