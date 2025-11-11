Что такое «заземление» и как оно поможет справиться с тревогой

При сильном стрессе мы как будто теряем почву под ногами. В этом случае на помощь придёт техника заземления. Она простая, но очень действенная.

Техника заземления часто используется в психологии и медитации. Её применяют при эмоциональном выгорании, панических атаках, тревожных расстройствах, а также в очень напряжённые дни.

При тревоге наш мозг перегружен, поэтому важно вернуться от мыслей в реальность и дать понять разуму, что опасности нет.

© karlyukav

Техники заземления можно применять где угодно. Одна из самых популярных - "Правило 5-4-3-2-1". Согласно этой методике, нужно последовательно назвать пять вещей, которые вы видите вокруг себя, четыре вещи, которых можете коснуться, три звука, которые слышите, два запаха, которые чувствуете, и один вкус, который ощущаете.

Также вы можете вернуть себе контакт с телом (прикоснуться к одежде или поверхности, потереть ладони, сосредоточиться на том, как стопы касаются пола), практиковать осознанное дыхание (медленный вдох на четыре счёта, задержка дыхания на два, выдох на шесть), природное заземление (в буквальном смысле прикоснуться к земле).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.