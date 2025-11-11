Психолог объяснил, зачем нам нужно развивать эмоциональный интеллект

В женском клубе Курганского центра занятости на днях обсудили очень злободневную тему: зачем современному человеку эмоциональный интеллект. А действительно, зачем? Об этом мы поговорили с профконсультантом, психологом центра Светланой Дмитриевой.

Светлана Владимировна, мы сейчас знаем об искусственном интеллекте, наверное, больше, чем об эмоциональном. Что он из себя представляет и почему так важен?

Светлана Дмитриева: Если коротко, эмоциональный интеллект (EQ) - это способность человека управлять своими чувствами, а также распознавать и правильно реагировать на эмоции других. Психические процессы, как вы знаете, бывают положительные, например радость, любовь, восторг, и отрицательные, связанные с негативными переживаниями, такими как гнев, страх, обида. Есть, правда, и нейтральные: удивление, интерес, спокойствие.

В своей практике я столкнулась с такой ситуацией: многие не хотят испытывать негативные эмоции. Они мешают, отнимают много сил, энергии и времени. Хочется жить спокойно, без нервных потрясений и стрессов, развиваться, строить карьеру, много зарабатывать. Но люди никак не могут справиться. То в семье поскандалили из-за какого-то пустяка - и весь день насмарку, то в автобусе нахамили, то на работе поругались с коллегой, хоть увольняйся. Или, например, идет человек на собеседование, хочет устроиться в престижную компанию, но так переживает: а вдруг не возьмут, - что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от волнения. Появляется чувство неуверенности и дискомфорта. Конечно, работодатель обращает внимание на состояние потенциального сотрудника и может сделать выбор в пользу более хладнокровного кандидата.

Ну не все же, как Штирлиц, способны сохранять самообладание в критических ситуациях. Получается, надо учиться подавлять раздражение?

Светлана Дмитриева: Ни в коем случае. Тогда мы получим обратный эффект: весь накопленный внутри негатив однажды взорвется и приведет к печальным последствиям для здоровья. Обычно сдержанно у нас себя ведут мужчины. Видно, менталитет такой: женщинам позволено выражать свои чувства, а представителям сильного пола - нет. Может, поэтому они часто в гневе решают проблемы кулаками: лезут в драку, начинают все вокруг себя крушить.

Между тем отрицательные эмоции, как ни странно, могут сыграть и положительную роль в развитии личности. Например, злость. Для спортсменов это очень хороший психологический инструмент, позволяющий преодолевать трудности, не сдаваться и добиваться выдающихся результатов. Не случайно есть такое словосочетание - спортивная злость. Правда, если дать ей волю, она легко перерастет в агрессию. Необходимо научиться управлять эмоциями, а не подавлять их. Одна из составляющих EQ - саморегуляция, то есть умение себя контролировать. Вы знаете, приступ гнева в норме длится не более шести минут.

Понятия не имела, что у негативных эмоций есть норма.

Светлана Дмитриева: Не только у негативных, но и у положительных тоже. Все изучено и просчитано. Радость, например, согласно некоторым исследованиям, длится в среднем от одной до 12 минут. Если мы гневаемся больше шести минут, значит, уже себя накручиваем.

И как остановить процесс самонакручивания?

Светлана Дмитриева: Если вы посчитали, к примеру, что вас незаслуженно обидели на работе и это вызвало гнев, я бы посоветовала для начала взять паузу на те самые шесть минут, чтобы успокоиться. Под любым предлогом. Например: ой, у меня пересохло горло, надо выйти, попить воды. И во время этой паузы ваш EQ поможет оценить обстановку и решить, стоит ли накалять ее дальше. Может, лучше подумать, как выйти из щекотливой ситуации, чтобы окончательно не испортить отношения. В этом случае хорошо помогает массаж, самый простейший: достаньте из сумочки расческу и причешите несколько раз волосы.

Еще один способ быстро успокоиться - дыхательные упражнения. Правда, здесь нужна тренировка. Вариантов, как снять стресс, много. Кого-то выручает спорт, кого-то шопинг, музыка, пение…

Со своими эмоциями разобрались, но как распознать чужие?

Светлана Дмитриева: Этот вопрос уже относится к следующему компоненту эмоционального интеллекта - эмпатии, то есть способности понимать и сопереживать другим людям. Чтобы не доводить дело до конфликта, будь то в семье, на работе или общественном месте, нужно попытаться поставить себя на место другого человека и постараться понять, что он чувствует. С помощью эмпатии проще найти компромисс.

Напомню притчу о трех слепцах. Идут три слепых человека. Мимо пробегает слоник и вдруг останавливается возле них. Один слепец успевает ухватиться за хвост, другой - за ногу, третий - за бивень. Зверь пугается и убегает. А слепцы давай спорить: кто же это был? "Змея", - говорит тот, кто ухватился за хвост. "Нет, это пальма с толстым стволом", - не соглашается второй, оказавшийся возле ноги. "Мы поймали носорога", - определяет по бивню третий. Спорили они так яростно, что рассорились. К сожалению, в жизни такое нередко случается. А когда мы включаем EQ, у нас появляется способность слышать и себя, и другого. Так совместными усилиями воссоздается картина. В итоге окружающие узнают, что в мире есть слоны.

Эмоциональным интеллектом обладают все люди?

Светлана Дмитриева: Основа есть у каждого, но эмоциональный интеллект, как и обычный, следует развивать. Можно быть необыкновенно умным, но иметь очень низкий EQ. Если человек не понимает ни свои, ни чужие переживания, у него обязательно возникнут трудности в общении и в семье, и коллективе. Я всегда говорю: гнев, злость, тревожность и так далее как автомобильная сигнализация. Если с моей машиной все в порядке, сигнализация не сработает. А если подала сигнал, обрати внимание: что-то не так.

Тем временем

Психологи следственного изолятора № 2 в Шадринске начали использовать в работе с сотрудниками методику стояния на дощечках с гвоздями, так называемых "досках садху".

По словам специалиста Екатерины Дьяченко, гвоздестояние способствует росту стрессоустойчивости и самоконтроля, развивает способность концентрировать внимание. Эти качества особенно важны для служащих уголовно-исполнительной системы. На занятиях их учат правильно проживать стрессовую ситуацию, чтобы справиться с ней без последствий для физического и психического здоровья.

По наблюдению психологов, во время сеансов меняется взгляд на многие проблемы, возникают новые идеи, находятся оптимальные способы решения сложных жизненных задач. После стояния на гвоздях чувствуются легкость и умиротворение - это реакция на снятие мышечных зажимов. Кроме того, каждый сеанс - еще и оздоровительная практика: гвозди массируют точки на стопах, отвечающие за функционирование внутренних органов. Эффект от "досок садху" оценили и молодые сотрудники учреждения. Специалисты отмечают: даже само решение встать на доску с гвоздями укрепляет волю, повышает уверенность в своих силах.