Как стресс подрывает процессы женского организма?

В современном мире стресс давно считается фоновым фактором, однако организм не может переносить его на постоянной основе. Хроническое напряжение разрушает ткани, ускоряет старение и негативно сказывается на иммунитете. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, как бесконечный стресс сказывается на состоянии женщины.

Нервное напряжение приводит к головным болям и бессоннице, снижает концентрацию и продуктивность. Одна из форм постоянного стресса — цифровая усталость, вызванная потоком уведомлений и экранным временем. Даже легкая тревога, перетекающая изо дня в день, способна запустить цепочку остальных симптомов: боли в спине, гипертония, нарушения ЖКТ, раздражительность.

Длительное повышение кортизола приводит к набору веса, изменению уровня сахара, усилению воспалительных процессов. Гормональный фон женщины быстро реагирует на эти изменения, что отражается на коже, волосах и менструальном цикле. Нервное напряжение также способно нарушить баланс микробиома, а вместе с ним и усвоение питательных веществ.