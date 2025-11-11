Стало известно, как вернуть забытые воспоминания из детства

Эксперты из Университета Англия Раскин нашли способ помочь человеку вспомнить события своих ранних лет. Главную роль в этом играет то, как наш мозг воспринимает наше собственное лицо.

© Unsplash

В рамках нового исследования специалисты провели эксперимент. Участникам показывали видео, где их головы двигались синхронно с реальными движениями. Часть роликов при этом была обработана так, чтобы человек выглядел моложе.

У людей, которые видели свои "детские" лица на видео, возникали более яркие и эмоционально насыщенные воспоминания из детства. А вот воспоминания о последних годах у них не изменились.

