Почему зумеры стали массово бросать партнеров из-за внешности

В соцсетях молодые люди массово делятся личными историями о том, как бросили своих партнеров из-за того, что они оказались «недостаточно крутыми». В то же время другие, напротив, признаются, что не вынесли ощущения своей ничтожности рядом с яркой личностью. Пользователи TikTok называют это явление свэг-разрывом и убеждают друг друга в вирусных видео, что попытка построить романтические или даже дружеские отношения с человеком более низкого статуса — пустая трата времени. Однако, по словам психологов, за мемами про «лузеров» скрываются не только проблемы с самооценкой, но и конфликт ценностей: популярность и привлекательность — против подлинной близости. Почему зумеры расстаются из-за подписчиков в соцсетях и как модные кроссовки стали для них важнее любви — в материале «Ленты.ру».

© Unsplash

Недостаточно крутой

Молодая девушка выходит в свет, блистая в продуманном до мелочей образе. Ее партнер плетется рядом в поношенных трениках, будто только что встал с кровати. Сегодня для молодых пользователей TikTok такая сцена — ночной кошмар и новый страх в отношениях. В лексиконе зумеров появился термин «свэг-разрыв» (swag gap) — то есть разница в уровне крутости между двумя людьми (swag — обаяние, стиль, харизма).

Этот тренд вспыхнул в соцсетях и тут же стал вирусным — ролики с хештегом #swaggap собирают сотни тысяч просмотров. В них молодые люди и девушки рассказывают, как разорвали отношения с романтическими партнерами или друзьями из-за того, что были «слишком крутыми» для них. Или, напротив, чувствовали себя скучными и незаметными на фоне более яркой личности.

Каждый день в TikTok публикуются откровения тех, кто считает себя жертвой свэг-разрыва.

«Чего я точно не стану делать, так это встречаться с человеком с "более низким свэгом". Я выхожу в люди вся такая на стиле, у меня классный прикид. А мой парень тащится сзади в отвратительном наряде... Я так не играю!» — заявила в своем видео тиктокерша с ником @itsalmondmilkhunni — и собрала почти 250 тысяч просмотров.

Юзеры делятся похожими историями, отмечая, что как только разница в «крутости» становится слишком заметной, отношения неизбежно портятся.

«У вас не получится ни встречаться, ни дружить, если есть свэг-разрыв. В конце концов партнер начнет тебе завидовать и слетит с катушек, пытаясь стать тобой», — предупреждает другая девушка в ролике, собравшем более 142 тысяч лайков одобрения.

Тенденция распространилась и среди знаменитостей. Актриса Джулия Фокс, известная своими эпатажными нарядами, упомянула swag gap в списке «красных флагов» для отношений

В качестве примера типичного свэг-разрыва тиктокеры приводят звездную семью Биберов. Модель Хейли Бибер часто появляется на мероприятиях в эффектных платьях и с идеальной укладкой, тогда как ее муж, музыкант Джастин Бибер, сопровождает ее в толстовке и кепке.

Пользователи шутят, что рядом со стильной женой певец выглядит как ее племянник-тинейджер, которого насильно вытащили из дома. Более того, в карьере у супругов тоже образовался дисбаланс: Хейли заключает миллионные контракты для своего бренда, а Джастин берет паузу в выступлениях.

«Сильный вынужден приглушить свой блеск»

На первый взгляд, решение расстаться из-за того, что партнер недостаточно крут, кажется нелепым: если человек уверен, что другие до него не дотягивают, то проблема, вероятно, в его эго. В статье на эту тему издание The Independent прямо называет такое поведение «возмутительно самовлюбленным». Однако журналисты задаются закономерным вопросом: почему же тогда сотни людей узнают себя в описанных TikTok-историях?

Социальные психологи считают, что дело не столько в гардеробе или количестве подписчиков, сколько в чувстве неуверенности в себе и зависти, которые способны отравлять любые отношения. А разница в «крутости» становится лишь триггером, подсвечивающим соперничество между близкими людьми. Когда один хронически ощущает себя «худшим» по сравнению с другим — более привлекательным, успешным, уверенном в себе, — возникает обида. Тогда чувство собственной неполноценности выплескивается наружу в токсичных замечаниях.

«Проблема не в том, как партнер выглядит для окружающих, а в том, что он сам чувствует себя неудачником на вашем фоне, и в том, как потом это ощущение влияет на его поведение в отношениях», — рассуждает журналистка Лидия Спенсер-Эллиотт.

Она добавляет, что человек с низкой самооценкой может едко высмеивать любые достижения возлюбленного и пытаться самоутвердиться за его счет.

Семейный психотерапевт Джоанна Харрисон отмечает, что чрезмерное восхищение одним из партнеров извне тоже может ранить второго. Например, если в обществе пару воспринимают как «красавицу и чудовище», у менее яркого партнера развивается чувство ущемленности. Это состояние — разновидность конкурентной динамики в близких отношениях, говорит эксперт.

«Партнер "попроще" может либо тянуться за более "крутым" (что порой выглядит неуклюже, как подражание), либо начать бессознательно принижать его достижения. В таких случаях возможны конфликты. Если оба готовы работать над собой, то ссоры могут стать почвой для развития. Но если один отказывается расти, то запас терпения у второго рано или поздно закончится, — объясняет Харрисон. — Разница в статусе действительно грозит разладом. Либо "сильный" вынужден приглушить свой блеск, либо "слабый" будет ощущать хроническое поражение. При этом многие пары, пережившие свэг-разрыв, отмечают, что, как правило, более яркий партнер со временем снижал планку, подстраиваясь под второго», — Джоанна Харрисон, психотерапевт.

Таким образом, красота или количество подписчиков сами по себе не разрушают любовь или дружбу. Реальная опасность — в уязвленном самолюбии. В эпоху постоянного сопоставления своих достижений с чужими в соцсетях даже близкие друзья порой чувствуют соперничество. Согласно опросу международной организации по борьбе с кибербуллингом The Cybersmile, 93 процента зумеров постоянно сравнивают себя с другими, а 89 процентов из-за этого разочаровываются в собственной жизни.

«Лузер, который тебя недостоин»

В интервью The Independent 26-летняя журналистка Алия из Великобритании вспоминает, как лишилась романтических отношений, когда начала подниматься по карьерной лестнице. В то же время молодой человек, с которым она тогда встречалась, «застрял» на начальной должности и вместо того, чтобы поддерживать ее, срывал на ней раздражение.

«Он очень нервно относился к тому, что я делаю, на какие мероприятия меня приглашают, в каких кругах я вращаюсь. Ему было трудно с этим смириться, хотя я никогда себя не превозносила. Мои интересы создали между нами пропасть, и в конце концов все сошло на нет. Казалось, что он отыгрывается на мне за свои неудачи. Честно говоря, это было печально… Я надеялась построить с этим человеком жизнь, а он начал меня тайно ненавидеть», — рассказала Алия.

Похожий опыт пережила и ее соотечественница, 25-летняя Изи, которая почти девять лет встречалась со школьным бойфрендом. За это время Изи получила престижное образование и высокооплачиваемую работу, а ее молодой человек — ни того, ни другого. По ее словам, постоянное ощущение разного уровня стало непереносимым.

«Нельзя построить отношения с человеком не твоей лиги. Я проверила это на собственном опыте. Все эти годы он лишь тянул меня вниз», — заключила Изи.

Она пыталась мотивировать возлюбленного заняться своей карьерой, но каждый подобный разговор заканчивался пассивной агрессией и бездействием с его стороны. В итоге пара распалась.

«Когда все кончилось, я почувствовала облегчение. Я думала, что схожу с ума, но оказалось, что это не так. Вместо партнера я словно тащила на себе тяжелый якорь», — резюмировала она.

Зумеры пришли к выводу, что необходимо выбирать спутников жизни в соответствии со своим статусом. То, что раньше считалось снобизмом, теперь кажется вполне разумным: если один партнер в чем-либо заметно превосходит другого, отношения обречены на скрытое соперничество.

В комментариях под вирусными видео с хештегом #swaggap юзеры откровенно признаются, что больше не желают понижать свою планку. Некоторые и вовсе заявили, что предпочитают одиночество отношениям с «лузером, который тебя недостоин». По их мнению, лучше искать человека, чей стиль жизни изначально совпадает с твоим, чем ломать себя в будущем или терпеть неуверенность партнера.

Дружеские отношения страдают от свэг-разрыва не меньше, чем любовные. Когда один из приятелей внезапно становится популярным или успешным, второй может почувствовать себя его тенью. Так Алия, помимо неудачного романа, пережила потерю подруги детства. Когда журналистка рассказывала ей о том, что ее пригласили на очередное светское мероприятие и съемку со знаменитостью, та реагировала сарказмом.

«Я начала замечать странные уколы в свой адрес, — поделилась она. — С возрастом понимаешь, что за едкими шутками скрывается нечто личное. В конце концов мне пришлось оборвать общение. Мы и так отдалялись, но это стало последней каплей».

В книге «Плохой друг: почему разрыв дружбы болезнен и как его пережить» писательница и психолог Мишель Элман утверждает, что токсичные выпады близких людей нельзя молча «проглатывать».

«Подобные подколы неприятны, и лучший способ с ними справиться — вывести человека на разговор по душам», — советует Элман.

Она рекомендует прямо спросить у друга, что именно он имел в виду своей колкостью, а затем дать понять, что слышать язвительные шутки вместо поздравлений с новым достижением — больно.

«Откровенный разговор отрезвляет обоих и позволяет сохранить отношения. Однако если границы обозначены, а ситуация повторяется вновь и вновь, то такого человека лучше отпустить. Дружба держится на взаимном уважении, а когда один постоянно обижается на успех другого, то это уже не дружба, а соперничество», — Мишель Элман, психолог.

Проблема не в нем

По сути феномен swag gap — это синоним вечного вопроса мезальянса, когда близкие люди неравны по социальному статусу (а также талантам или физической привлекательности). Однако специалисты все же не советуют разрывать ценные отношения из-за дисгармонии во внешнем облике или разницы в образе жизни.

В первую очередь издание Psychology Today предлагает задаться вопросами:

«Настолько ли вам важен этот самый "свэг"? Если в паре есть любовь, общие ценности и забота друг о друге, неужели разница в "крутости" может все разрушить? Когда вы болеете или переживаете трудный день, разве важно, в каких кроссовках партнер пришел вас поддержать?»

А вместо того, чтобы молча копить раздражение, эксперты советуют открыто обсудить проблему. Возможно, один из партнеров даже не догадывается о том, что другому не нравится его мятая футболка, и в действительности он был бы не против поработать над имиджем.

«Попробуйте мягко подтолкнуть вторую половину к переменам: сходите вместе на шопинг, поэкспериментируйте с гардеробом, найдите стиль, в котором человек почувствует себя уверенно, — советует эксперт по цифровому здравоохранению доктор Брюс Й. Ли. — Почему вас так беспокоит чужой уровень swag? Если вы стесняетесь «некрутого» партнера только потому, что другие могут над ним посмеяться, — возможно, проблема в вашем окружении, а не в любимом человеке».

Свэг-разрыв — это очередной интернет-мем, который возник в современной культуре, где на первом месте все еще стоят внешний облик и социальное положение. Однако за шуточными видео скрыты реальные страхи. Тренд в очередной раз подсветил проблемы самооценки — как зашкаливающей, так и слишком низкой.

В конечном счете психологи сходятся во мнении, что тенденция поднимает вопрос приоритетов, ведь настоящая близость строится на куда более прочных ценностях, чем модная одежда и признание в соцсетях.