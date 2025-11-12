Названы правила для защиты от «романтического скама»

Россиянам стоит внимательно анализировать переписку с неизвестным, чтобы не попасться на «романтический скам». Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

© Газета.Ru

По его словам, насторожить должны идеальность собеседника, стремительное развитие отношений с быстрыми признаниями в любви и разговорами о будущем. Кроме того, на мошенников могут указывать постоянные отговорки от видеозвонков или встреч под предлогом сломанной камеры или плохой связи.

«Любые разговоры о деньгах в контексте «общего будущего», инвестиций или криптовалюты должны стать сигналом «стоп». Чтобы защитить себя, не отказываясь от поиска отношений, важно замедляться и не торопиться в развитии онлайн-знакомства», – посоветовал Евстигнеев.

Он также призвал отказаться от перевода или вложения денег по совету незнакомцев.

Завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого говорил, что в России отмечается взрывной рост «романтического скама» — пользователям массово пишут чат-боты от лица мнимых собеседников, которые месяцами выстраивают с ними дружелюбные отношения. Такие любовные переписки с ИИ-ботами заканчиваются обманом и выманиванием денег у жертвы, а под удар одновременно попадают десятки тысяч людей.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с получением налогового вычета.