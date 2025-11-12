Перечислены признаки того, что женщине приходится соперничать с матерью партнера

Постоянное сравнение с матерью может указывать на то, что девушке приходится соперничать с ней в отношениях с мужчиной. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Кузнецова.

«Такой мужчина не отделился психологически. Он не способен выдержать дистанцию и воспринимает отношения с женщиной через призму одобрения матери. Это типичная проблема нарушенных границ», — сказала эксперт.

По ее словам, такие партнеры при возникновении проблем ищут утешения у матери, делятся с ней подробностями из личной жизни, а также принимают решения под ее руководством. Кроме того, мужчине может быть сложно отстаивать свои границы и говорить «нет», добавила Кузнецова.

Семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова до этого говорила, что давление родителей в вопросе скорости вступления в брак может навредить семье. Психолог отметила, что в этом случае лучше использовать мягкие наставления и ненавязчивые рекомендации. Если взрослый ребенок одинок, можно аккуратно намекнуть на создание семьи или познакомить с интересным человеком, добавила она.

