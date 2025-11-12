Психолог объяснил, как мужчинам преодолеть экзистенциальный кризис

В России долгое время считали табуированной темой депрессию, экзистенциальное одиночество, кризис и прочие психологические проблемы у мужчин. В результате этого они и сегодня зачастую не рассказывают о тревожных симптомах, что грозит тяжелыми последствиями. Важно вовремя оценить свое состояние и начать принимать меры, причем первым шагом на этом пути является честная самодиагностика, рассказал 360.ru психолог Александр Бережной.

© Газета.Ru

Для проведения диагностики специалист посоветовал мужчинам задать себе несколько важных вопросов. Во-первых, нужно оценить, насколько глубоко чувство одиночества. Далее нужно честно ответить, нет ли таких симптомов, как потеря интереса к жизни, хроническая усталость, нарушения сна и аппетита, раздражительность, ощущение потери смысла жизни, суицидальные мысли. Все это важно тщательно проанализировать, подчеркнул психолог.

«Второй шаг — фиксация и переоценка той идеи, которая потерпела крах, — отметил Бережной. — Нужно четко определить: какая именно концепция — профессионального успеха, финансовых амбиций или семейного благополучия — дала трещину? Важно принять фундаментальную истину: ни одна, даже самая грандиозная идея, не стоит человеческой жизни».

Он призвал осознать, что ценность человека не зависит от социальной роли и достижений, а, например, крушение карьеры или потеря статуса – это лишь болезненный опыт, но не приговор и не определяющее событие всей жизни.

Третьим шагом эксперт назвал поиск новой идеи и ценности, пояснив, что это необязательно что-то глобальное – сюда можно отнести, например, заботу о здоровье, новое хобби, волонтерство. При этом важно заботиться как о физическом, так и о психическом здоровье, общаться с поддерживающими, понимающими людьми, подчеркнул психолог.

«Мужество заключается в способности меняться и находить силы начинать путь заново, с новыми силами и опорой, даже когда мир и прежние ориентиры потеряли устойчивость», — заключил он.

До этого психолог, психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что одной из самых частых причин депрессии у мужчин являются накопленные, непрожитые эмоции. Блокировка чувств, по ее словам, провоцирует тревожные расстройства, обостряет кризис среднего возраста и даже приводит к суицидам. Она призвала не стесняться проживать свои эмоции хотя бы дома – в частности, можно проговаривать вслух все, что произошло за день, чтобы «выпустить» негативные эмоции.

Ранее исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.