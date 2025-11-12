Ученые оценили влияние перименопаузы на работоспособность

Как показало новое исследование, симптомы перименопаузы могут сказываться на продуктивности: женщинам требуется больше времени на решение задач, и их производительность труда становится ниже, чем до или после менопаузы.

Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Общества по изучению менопаузы в 2025 году в Орландо, пишет Medscape.

Ученые собирали данные в феврале-марте 2025 года: опрос прошли 1466 женщин в возрасте от 35 до 59 лет. После исключения тех, кто имел заболевания, и тех, кто не работал в найме, осталось 945 женщин со средним возрастом 45, 5 лет, которые вошли в итоговую выборку.

Участницы оценивали степень тяжести своих симптомов, таких как проблемы со сном, усталость, перепады настроения, приливы, с помощью шкалы оценки менопаузы. Затем исследователи измеряли влияние этих симптомов на рабочий график и производительность труда с помощью опросника для оценки влияния симптомов на производительность труда и активность.

Женщины в период перименопаузы сообщили, что их работоспособность снизилась в среднем на 22,5% по сравнению с 12,7% у женщин в пременопаузе и 16,9% у женщин в постменопаузе. Снижение работоспособности зависело от тяжести симптомов. Женщины с легкими симптомами сообщили о снижении работоспособности примерно на 10%, а женщины с тяжелыми симптомами – более чем на 33%.

Соматические симптомы, такие как дискомфорт во сне и боль, были наиболее сильными предикторами нарушения работоспособности, за ними следовали психологические симптомы, такие как тревога и раздражительность, и урогенитальные симптомы, которые не оказали существенного влияния.

По словам Ихан Сюй, ведущего научного сотрудника и экономиста в области здравоохранения в Flo Health и ведущего автора исследования, симптомы перименопаузы могут проявляться в разных сферах. Когда женщины испытывают психологические симптомы, такие как тревожность или раздражительность, они могут хуже концентрироваться на работе. Когда они испытывают физические симптомы, такие как приливы, дискомфорт может влиять и на их работоспособность.

Сложность проблемы может быть и в том, что женщины, испытывающие проблемы со здоровьем, могут не решаться сообщить о них из-за боязни потерять репутацию.