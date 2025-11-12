Психолог рассказал, как соцсети разрушают отношения

Соцсети стали частью привычного ритма, как утренний кофе или вечерние сериалы. Кажется, что благодаря технологиям мы всегда на связи, но парадокс в том, что они могут отдалять тех, кто сидит за одним столом. Лента новостей и уведомления нередко поглощают внимание сильнее, чем живое общение, создавая новые вызовы для семейной близости. Чтобы сохранить гармонию, важно понимать, как именно цифровой мир влияет на отношения и чему стоит уделять особое внимание. Советами с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Ольга Романив.

© Вечерняя Москва

Когда соцсети объединяют семью

Технологии способны не только разъединять, но и укреплять связи. Они позволяют поддерживать контакт с родственниками в других городах или странах, делиться фото и видео в семейных чатах, обсуждать новости, даже если все заняты.

Совместное создание контента — от смешных роликов до кулинарных экспериментов — становится новым видом семейного досуга. Родители находят поддержку в онлайн-сообществах, где можно обменяться опытом и советами, а обучающие материалы помогают развивать детей и вместе осваивать новые хобби. Платформы с календарями и напоминаниями упрощают планирование праздников и встреч.

Как соцсети разрушают близость

Эффект фаббинга и цифрового игнорирования

Когда смартфон становится главным собеседником, страдает качество общения. Переписка и уведомления во время ужина или прогулки создают ощущение, что живое общение не так важно.

Дети в таких ситуациях могут чувствовать, что родительская любовь меркнет перед экраном, а привычка постоянно отвлекаться разрушает навык глубокого слушания и снижает эмпатию.

Сравнения и нереалистичные ожидания

Ленты соцсетей полны идеальных семейных фото, и реальная жизнь начинает казаться недостаточно яркой. Постоянные сравнения могут вызывать тревожность у родителей, особенно когда речь идет о достижениях детей.

Подростки же ощущают давление и пытаются соответствовать чужим стандартам, что приводит к обесцениванию собственных успехов и снижению уверенности в себе.

Влияние на разные поколения в семье

Родители: между контролем и доверием

Современным родителям приходится балансировать между желанием защитить ребенка и необходимостью уважать его личное пространство. Нужно быть в курсе цифровых трендов, разбираться в приложениях и при этом не перейти на тотальный контроль.

Постоянное напряжение и информационный поток могут привести к выгоранию и конфликтам по поводу времени, проведенного в Сети.

Дети и подростки: поиск идентичности онлайн

Для подрастающего поколения соцсети не просто инструмент общения, а пространство, где формируется самооценка. Лайки и комментарии становятся мерилом значимости, а негативные отзывы или кибербуллинг отражаются на настроении всей семьи. Страх упустить что-то важное подталкивает к бесконечному скроллингу, создавая конфликт между виртуальным образом и реальной личностью.

Новые семейные конфликты цифровой эпохи

Вопрос «Сколько времени можно проводить в Сети?» стал источником споров почти в каждой семье. Нарушение приватности, когда кто-то публикует фото без согласия, приводит к обидам. Иногда появляется ревность к виртуальным знакомым или недовольство онлайн-покупками в играх. Даже простое желание отдохнуть от экрана может вызвать недопонимание, если привычки у членов семьи разные.

Стратегии здорового сосуществования с соцсетями

Для сохранения гармонии полезно вводить «цифровые границы» — время и зоны без гаджетов, например, за обеденным столом. Семейное медиасоглашение с четкими правилами поможет избежать двойных стандартов, а совместное изучение цифровой грамотности укрепит доверие.

Открытые разговоры об онлайн-жизни снижают напряжение, а личный пример родителей показывает, что технологии можно использовать осознанно. Регулярные «цифровые детоксы» дают возможность перезагрузить отношения и вспомнить, что вместе интересно и без экранов.

Признаки того, что соцсети вредят семье

Если живое общение заметно сокращается, конфликты из-за гаджетов становятся привычными, а дети начинают хуже учиться или меняют поведение, стоит насторожиться. Чувство отдаленности между близкими и проблемы со сном из-за ночного сидения в телефоне — сигналы, что цифровые привычки требуют пересмотра.

Баланс — ключ к гармонии

Соцсети — инструмент, который можно использовать как во благо, так и во вред. Все зависит от того, насколько осознанно семья подходит к цифровому потреблению. Живое общение должно оставаться приоритетом, а технологии — лишь дополнением.

Семейные ценности и уважение друг к другу помогут выстроить здоровые отношения с онлайн-миром, напоминая: настоящая близость измеряется не количеством лайков, а временем, проведенным вместе.

Мы часто несем свое прошлое туда, где хотим начать сначала — в новые отношения. И неважно, насколько нам дорог человек рядом: старые раны умеют пробираться наружу, не спрашивая разрешения. Ольга Романив рассказала «Вечерней Москве», какое прошлое может привести к болезненным сценариям в отношениях и как распознать этих скрытых «сценаристов» в себе.