Почему мы часто откладываем счастье на будущее и как это изменить

Сертифицированный коуч и психолог Алёна Борьессон считает, что наше представление о счастье зачастую ошибочно. Нам кажется, что оно зависит от внешних факторов: новой работы, дорогой покупки или поездки на тропический остров. Однако это заблуждение.

«Когда мы осознаём, что счастье — это внутреннее эмоциональное состояние, становится ясно, что внешние обстоятельства или материальные вещи сами по себе его создать не могут. Иначе все мы были бы счастливыми, оказавшись в определённом месте или обладая определённой вещью», — объясняет она в беседе с «Радио 1».

Понимание, что счастье — это не внешние обстоятельства, а внутреннее состояние, открывает перед нами новые возможности. Не нужно ждать волшебного будущего, чтобы почувствовать себя счастливым. Вы можете начать радоваться жизни уже сегодня, изменив своё мышление.

«Понимание того, что источник счастья находится внутри вас, даёт вам свободу. Вы можете воссоздать это состояние, даже не обладая Мальдивами или дорогими покупками. Это внутренняя свобода», — подчёркивает психолог.

Ещё один важный момент — перестать зависеть от достижений, чтобы чувствовать себя счастливыми.