Психотерапевт рассказала о «синдроме удобного человека»

Клинический психотерапевт, сексолог Нина Львова рассказала, что такое «синдром удобного человека» и как с ним бороться. По ее словам, корни этой модели поведения чаще всего уходят в детство.

Эксперт отметила, что ребенку внушали: будь послушным, и тебя будут любить. Постепенно человек усваивает, что его собственные чувства – это помеха, а самое важное – угождать окружающим. Во взрослом возрасте это превращается в стремление избегать конфликтов, искать одобрения и не вызывать раздражения у других.

По словам психотерапевта, за внешней спокойствием «удобных» людей часто скрывается глубокое внутреннее напряжение. Они живут с ощущением, что должны быть хорошими, иначе их перестанут ценить, сообщает «Южный федеральный».

Нина Львова подчеркнула, что жизнь в угоду другим истощает. Постоянное подавление собственных желаний приводит к эмоциональному выгоранию, тревоге, пассивной агрессии и чувству внутренней пустоты. Со временем человек перестает понимать, чего он хочет сам, так как все внимание направлено на потребности окружающих.

Эксперт также добавила, что отношения, построенные на удобстве, оказываются хрупкими. Партнеры привыкают, что вы «всегда готовы», и перестают видеть в вас равного.

