Как деструктивные привычки влияют на нашу жизнь

Каждая привычка в нашей жизни имеет свои особенности и побочные действия. Важно осознавать, что чем больше привычка укоренилась, тем значимее ее последствия. Это может касаться как позитивных, так и негативных привычек.

© Freepik

Психолог Мария Молоствова в комментарии RuNews24.ru рассказала о влиянии деструктивных привычек на нашу жизнь, а также о способах их преодоления.

«Часто мы не осознаём, как каждая мелочь, которую мы делаем, влияет на нашу жизнь. «Это всего лишь ещё один кексик» или «всего лишь другой бокал вина» могут казаться незначительными решениями в момент выбора, но со временем они могут привести к серьезным проблемам, таким как ожирение или алкоголизм. Эксперт отмечает, что жизнь формируется из маленьких привычек, и что каждая из них может стать основой для дальнейших действий», — рассказывает эксперт.

Важно осознать, что отказ от курения может восприниматься как угроза выживанию. Поэтому замена вредных привычек полезными — одна из задач, которую ставит перед собой человек, стремящийся изменить своё поведение.

Другим подходом, который предлагает Мария Молоствова, является использование привычек к радости для снижения тревожности. Например, если однажды плохая отметка по математике привела к стрессу, отвлечение на развлечения может стать способом предотвратить негативные эмоции и активировать позитивные нейронные связи.

Хотя такой метод помогает временно снять напряжение, в конфликтной ситуации отвлечение может стать лучшим решением, позволяющим избежать эскалации конфликта. Однако важно помнить, что это не всегда оптимальный путь, особенно когда необходимо принимать осознанные решения, требующие глубокого анализа.

«Каждая привычка имеет свои побочные эффекты. Когда мы говорим о деструктивных привычках, таких как злоупотребление алкоголем или игромания, они могут очень быстро из "это всего лишь…" превратиться в пагубные зависимости. Порочный цикл привычек можно прервать, научившись не действовать в ответ на негативные чувства, а переживать их, тем самым формируя положительные привычки».

Как видно, наши привычки влияют на качество жизни, и понимание их механики — первый шаг к здоровым изменениям. «Гормоны радости», которые возникают в процессе получения удовольствия от того или иного действия, создают либо позитивное, либо негативное напряжение.

Попадая в порочный круг, мы можем не осознавать, как привычки формируют наше поведение, несмотря на их отрицательное влияние. Важно в такие моменты просто остановиться, чтобы переосмыслить своё поведение и создать новые полезные привычки. Словом, осознанность и готовность к изменениям — ключевые факторы в процессе формирования жизненных привычек.