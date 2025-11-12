Пять вещей, которые нужно сделать перед сексом каждой женщине

Интимная близость — это не только само по себе физическое удовольствие, но и способ наладить контакт с собой (как бы странно это ни звучало) и партнером. Подготовка к ней в данном случае — не про ритуалы красоты, которые тоже никто не отменял, а про ощущение себя в теле и доверие к моменту. Сексолог Ольга Василенко рассказала, что стоит сделать перед сексом, чтобы он стал не просто актом, а настоящим опытом близости.

© Freepik

Настроиться, а не спешить

Женская сексуальность раскрывается не мгновенно — ей нужно пространство и время. Перед сексом важно замедлиться: принять душ, выключить телефон, глубоко подышать.

«Когда внимание возвращается в тело, возбуждение приходит естественно. Настройка — это не скучный психологический совет, а способ почувствовать себя живой, уверенной и желанной», — говорит эксперт.

Проверить комфорт тела

Убедитесь, что телу комфортно: не холодно, не мешает одежда или белье, нет мелких раздражений или дискомфорта. Простой уход — чистая кожа, увлажненные губы и тело — помогает чувствовать себя свободнее. Если есть сухость во влагалище — не геройствуйте, используйте лубрикант. Это не неловкость, которой нужно стесняться, а элемент нормальной заботы о себе, который меняет ощущения и качество контакта.

Отпустить все лишнее из головы

Мысли о делах, внешности или «правильности» мешают телу реагировать в полную силу. Попробуйте короткую практику: три глубоких вдоха и выдоха, внимание на равномерное дыхание и ощущение земли под ногами. Мозг отключает тревогу, а тело само включается в процесс. Это и есть сексуальная осознанность — когда не нужно стараться быть хорошей, достаточно просто быть собой настоящей.

Убедиться в безопасности

Безопасность — это не только презерватив или честный разговор об отсутствии инфекций (некоторые даже справку спокойно спрашивают). Это и внутреннее ощущение: хочу ли я этого сейчас? Доверяю ли партнеру? чувствую ли себя спокойно?

«Если хотя бы на один вопрос ответ "нет", стоит притормозить. Секс без внутреннего согласия оставляет след — и в теле, и в психике», — подчеркивает сексолог.

Вспомнить о нежности

Перед сексом можно просто обняться, полежать рядом, почувствовать дыхание партнера. Нежность — не антипод страсти, а ее топливо. Когда вы не ставите целью секс ради секса, а входите в него через ласку и доверие, тело раскрывается естественно. И удовольствие становится не вспышкой, а волной, накрывающей с головой.