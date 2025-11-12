Почему некоторые люди «притягивают» неприятности

Люди часто задаются вопросом: почему с одними неприятности случаются гораздо чаще, чем с другими? Существует ли тот самый «психологический портрет жертвы», рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

По мнению специалиста, действительно существуют определенные черты, которые повышают уязвимость человека.

«Однако важно понимать: "жертва" — это не диагноз, не какое-то заболевание, а чаще всего — набор шаблонных стереотипов поведения. Речь не о вине человека, а о тех неосознанных сигналах, которые он посылает миру. Агрессоры, мошенники и манипуляторы на инстинктивном уровне и с поразительной точностью их считывают», — подчеркнул Холодов.

Что выдает «потенциальную жертву»

По словам психиатра, к основным чертам характера «потенциальной жертвы» относятся:

низкая самооценка и нарушенные личные границы — это фундамент многих неприятностей. Человек не чувствует своего права говорить «нет», отстаивать свое мнение, свое время и свое пространство. Он извиняется за то, что его побеспокоили, и соглашается на то, что ему невыгодно или неприятно, лишь бы не вызвать недовольства. Его установка: «чужие чувства важнее моих»;

неразвитый эмоциональный интеллект. Такие люди часто не могут распознать свои истинные эмоции (особенно гнев) и, как следствие, не могут распознать манипуляцию или скрытую агрессию в свой адрес. Они игнорируют красные флаги и внутренний голос, который шепчет: «Беги! Бей!»;

выученная беспомощность. Убежденность в том, что от собственных действий ничего не зависит: «Что бы я ни делал (-а), все равно будет плохо». Эта установка, часто идущая из детства, парализует волю и делает человека пассивным участником событий, а не их активным творцом;

хроническое чувство вины и гиперответственность. Такому человеку легко внушить, что во всех проблемах виноват он сам. Им легко манипулировать, призывая его «исправиться» или «потерпеть ради других»;

особенности языка тела. Опущенная голова, сутулые плечи, бегающий или потупленный взгляд, тихий, неуверенный голос, стремление занимать как можно меньше места — все это невербальные сигналы, которые кричат о незащищенности.

Почему так происходит

Корни почти всегда уходят в детство, подчеркнул специалист:

гиперопекающие или, наоборот, авторитарные родители, которые не позволяли ребенку иметь свои границы;

травля в школе;

психологическое насилие в семье.

«Все это формирует шаблон поведения, который человек неосознанно воспроизводит во взрослой жизни. Его психика привыкла к роли "того, кому больно"», — пояснил доктор.

Можно ли разорвать этот круг

Осознание проблемы — уже 50 процентов успеха, заверил специалист. Работа с психологом или психотерапевтом направлена на то, чтобы помочь человеку:

выстроить здоровые границы — научиться говорить «нет» без чувства вины;

повысить самооценку — увидеть в себе не только недостатки, но и сильные стороны;

научиться распознавать и выражать эмоции, особенно гнев, который является здоровой защитной реакцией на нарушение наших границ;

развить навыки ассертивного поведения — умения уверенно и достойно отстаивать свои права, не нарушая прав других;

изменить язык тела — расправить плечи, поднять голову, научиться смотреть собеседнику в глаза.

«Важно запомнить: ни одна черта характера или модель поведения не является пожизненным клеймом. "Портрет жертвы" — это не диагноз, а описание травмы, которую можно и нужно исцелить. Если вы узнали в этом описании себя или своих близких — это не повод для отчаяния, а сигнал к тому, чтобы начать меняться. Безопасность и уважение — ваше неотъемлемое право. Найдите в себе силы обратиться к специалисту — и ваша жизнь наполнится новым смыслом», — добавил Холодов.

