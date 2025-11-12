Обнаружена странная связь между внутренним голосом и частотой пульса

Новый эксперимент психологов из Орхусского университета в Дании доказал, что внутренняя речь — когда человек мысленно говорит с собой — может вызывать изменения в работе сердца, даже если тело остается полностью неподвижным. Работа опубликована в журнале Psychophysiology.

Ученые давно знают, что внутренняя речь помогает человеку концентрироваться, принимать решения и управлять эмоциями. Однако оставался открытым вопрос — может ли внутренний голос напрямую влиять на физиологию.

Чтобы это проверить, команда под руководством Миккеля Валлентина провела два эксперимента с участием 90 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет. Каждый участник лежал на кровати, был подключен к датчикам сердечного ритма и выполнял одну из трех задач: мысленно произносил позитивные фразы («Я справлюсь», «У меня получится»), негативные («Я недостаточно хорош») или нейтральные — просто считал числа.

Движения участников контролировались с помощью датчиков, чтобы исключить физическую активность как причину изменений пульса.

Результат оказался неожиданным: эмоциональная внутренняя речь — как позитивная, так и негативная — вызывала ускорение сердцебиения примерно через 10 секунд после начала мысленного «разговора». Среднее увеличение составляло менее одного удара в минуту, но эффект был статистически значим.

Разницы между положительными и отрицательными фразами исследователи не выявили — оба типа внутренней речи одинаково активировали физиологическую реакцию. При этом влияние не зависело от уровня депрессии или склонности к тревожным размышлениям.