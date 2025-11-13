Что делать, если рвотный рефлекс мешает оральному сексу

Пользователи сети дали советы девушке, пожаловавшейся на рвотный рефлекс во время орального секса. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, она давно не занималась со своим парнем оральным сексом, потому что сделала пирсинг губы и ждала, пока он заживет. Теперь она захотела вернуться к этой практике, но обнаружила, что в процессе близости у нее болит челюсть, усилился рвотный рефлекс, а пирсинг неудобно шевелится. Автор поста уверена, что это влияет на сексуальную жизнь с партнером: во время минета она останавливается, чтобы унять рефлекс или боль, и он не достигает оргазма. Девушка попросила совета у других женщин — и те чаще всего просили ее не заниматься тем, что ей неприятно.

«Подождите, пока полностью восстановитесь и сможете делать это без дискомфорта», — ira_zorn, пользовательница Reddit.

Еще один полезный совет дала женщина с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

«Делайте растяжку мышц челюстей, шеи и плеч по крайней мере за 30 минут до секса. А от рвотного рефлекса иногда помогает просто не думать о нем», — bitters110824, пользовательница Reddit.

Другие пользовательницы также отметили, что помогают себе руками во время орального секса.

