Мужчинам раскрыли секрет хорошего орального секса

Сексолог Ольга Василенко раскрыла мужчинам секрет хорошего орального секса. На эту тему она высказалась в ходе интервью для YouTube‐канала «Макарена».

Василенко рассказала, что в оральном сексе главное — получать обратную связь от партнерши. Это поможет все делать именно так, как ей нравится.

Однако, по словам специалистки, иногда женщина и сама не знает, какие виды оральной стимуляции приносят ей наибольшее удовольствие. В этом случае парам придется поэкспериментировать в постели. При этом важно пробовать разные техники орального секса, а затем обсудить, какие из них оказались самыми приятными и возбуждающими, заключила Василенко.

