Пять эффективных способов перестать грызть ногти

Привычка грызть ногти — одна из самых распространенных в мире и в то же время самых стойких. Ее можно встретить и у детей, и у взрослых — по статистике, это каждый третий взрослый и чуть ли не половина детей во всем мире, от стремления засунуть пальцы в рот не застрахованы и звезды — Кейт Миддлтон, Кристен Стюарт, Меган Фокс, Майли Сайрус и другие). Врачи называют это онихофагией, и за ней часто стоят тревожность, скука, усталость или потребность снять внутреннее напряжение. Но, несмотря на кажущуюся безобидность, привычка вредит и телу, и самооценке. Психолог Радмила Бакирова рассказала, что делать в такой ситуации.

© Unsplash

Почему это опасно

Кусая ногти, человек переносит в рот множество бактерий и грибков, способных вызывать воспаления десен, ротовой полости и желудка. Постоянная травматизация ногтевого ложа ведет к деформации ногтей, заусенцам, трещинам, а в тяжелых случаях — к воспалению кожи вокруг пальцев. Кроме того, вредная привычка формирует замкнутый цикл стресса: человек тревожится — грызет ногти — злится на себя за это — и снова тревожится.

Понять причину, а не бороться с проявлением

Привычка почти всегда имеет эмоциональные корни. У детей это может быть реакция на скуку, переутомление, внутренние переживания, у взрослых — на стресс или перфекционизм, свой собственный, прежде всего.

«Полезно отследить, в какие моменты рука тянется ко рту: во время фильмов, работы, чтения или в конфликтной ситуации. Иногда достаточно осознать триггер, чтобы начать его контролировать — или заменить на нейтральное действие: сжать антистресс-мяч, сделать несколько вдохов-выдохов, массировать пальцы», — объясняет эксперт.

Сформировать новую привычку руками

Наши руки требуют занятости. Если они будут задействованы в чем-то другом, мозг постепенно отвыкнет от стремления грызть ногти.

«Помогают простые приемы: рисовать каракули или лепить что-то из пластилина или глины, щелкать ручкой, вязать, держать четки или маленький камень. Это могут быть практики мелкой моторики: письмо от руки, оригами, перекладывание бусин или пуговиц из одной чашки в другую и так далее», — советует врач.

Использовать физические напоминания

Есть специальные горькие лаки, прозрачные покрытия или даже силиконовые напальчники — все, что мешает автоматически подносить руки ко рту. Маникюр (в том числе у мужчин) тоже играет роль: ухоженные ногти жалко портить. Женщинам помогает красивый арт-нейл в салоне: эффект новизны и желание сохранить результат, детям — яркие наклейки или рисунки на ногтях, превращающие избавление от вредной привычки в игру.

Снижать стресс и работать с телом

Поскольку привычка чаще всего — форма разрядки, важно искать другие способы снимать напряжение. Это может быть физическая активность, дыхательные техники, теплые ванночки для рук или короткая медитация. Если привычка не проходит или усиливается при тревоге, стоит обратиться к психологу: иногда онихофагия связана с неврозами, СДВГ или обсессивными состояниями.