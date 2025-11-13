Почему молодым людям стало труднее учиться

И в СМИ, и в быту часто приходится сталкиваться с расхожим мнением: детям сложнее учиться, они вырастают менее грамотными по сравнению с родителями и вообще демонстрируют ограниченность интересов и интеллекта. Так ли это? На вопросы "РГ" ответила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор Вера Никишина.

© Unsplash

Сейчас часто говорят, что молодое поколение "тупеет", уступает в интеллекте своим родителям, и что это мировой тренд. Насколько это объективная информация? Действительно ли специалисты отмечают такую тенденцию?

Вера Никишина: В целом история про "мериться интеллектом" между поколениями совершенно не современна. Межпоколенческие сравнения интеллектуальных ресурсов и способностей были всегда, но особенно стали популярны с момента введения самого понятия интеллекта в современное цивилизационное пространство. Это произошло в конце XIX - начале XX века, когда был разработан первый тест интеллекта, по которому рассчитывался тот самый показатель IQ, который до сих пор в обиходе. И сейчас в житейских обстоятельствах своим IQ с энтузиазмом пытаются мериться и сверстники, и представители разных поколений.

Но делать однозначные выводы, что молодежь "глупее" или, наоборот, "умнее" своих родителей, я бы не рискнула.

А как определяют IQ, насколько он объективен? Есть ли другие тесты для проверки интеллекта?

Вера Никишина: Оценивать интеллект можно разными способами и инструментами. Иногда интеллект оценивается генерализованно, как некий общий показатель, который дает условную ориентировку, например, в уровне сформированности интеллектуальных действий, которые человек может успешно или менее успешно выполнять.

Также есть другие способы, в которых интеллект рассматривается как множество разных способностей: беглость речи, конструктивность мышления и так далее. И в этом случае общий коэффициент не выносится, а формируется профиль, по которому человек может понять, где у него наиболее или наименее выражены интеллектуальные способности.

Оба способа по-прежнему приняты и используются. Так что на сегодняшний день в психологии нет какого-то общего, единого подхода к пониманию и диагностике интеллекта. Соответственно, сравнивать можно только те показатели, которые получены одним и тем же инструментом в разных возрастных или социальных группах.

Связано ли ухудшение ментального здоровья молодых людей с какими-то объективными причинами (например, огромный объем информации, в том числе негативной), интеллектуальными нагрузками в школе (не случайно же сейчас дискутируется вопрос увеличения продолжительности школьного образования)?

Вера Никишина: Претензии к уровню интеллектуальных способностей подрастающего поколения имеют целый ряд оснований, но также и целый ряд сомнений. Но я точно не готова без масштабных исследовательских проектов обобщать и делать вывод об общем снижении интеллектуальных способностей у молодых. При этом, очевидно, мы можем фиксировать больший разброс и смещение показателей интеллекта к краям — низкому и высокому — среди представителей подрастающего поколения.

Но при этом есть такие составляющие интеллекта, которые действительно заметно страдают у нынешней молодежи по сравнению с предыдущими поколениями. Например, в знаменитой теории интеллекта Векслера и одноименном диагностическом инструменте есть такой показатель, как осведомленность. Вот по уровню осведомленности мы четко видим определенные поколенческие различия. И, возможно, именно эти различия и стали основанием для представления о снижении интеллекта у представителей подрастающего поколения. Однако это можно объяснить и культурно-цивилизационными отличиями, и быстрыми темпами социальных изменений, из-за которых информация, актуальная для предшествующих поколений, становится менее значимой для последующих. Соответственно, когда мы меряем интеллект с точки зрения осведомленности предшествующего периода, мы можем получать значительно более низкие показатели. Но если бы мы измерили осведомленность, например, в области современных технологий и способов их использования, мы могли бы получить совершенно другие результаты.

В моем опыте медицинского психолога есть наблюдение, на которое я могу ориентироваться. Например, я очевидно фиксирую заметную тенденцию к снижению уровня сформированности смысловой памяти, которая является частью интеллектуальных способностей, так же как и пространственной памяти, или конструктивной пространственной деятельности. На это снижение влияют те условия жизни нынешней молодежи, которых не было у ее предшественников.

Мы впервые проживаем такой цивилизационный период, в котором человеческий мозг не только обучается в двух реальностях — цифровой и нецифровой, но и в условиях постоянного взаимодействия с этими реальностями. А значит, эти новые условия существенно влияют на интеллектуальные способности и ментальное здоровье в целом.

И здесь я бы скорее перевела разговор не на конкуренцию или обвинения в отношении того, у кого из поколений больше, а у кого меньше IQ, а на ответственность взрослого поколения за ментальное и интеллектуальное здоровье подрастающего.

Что я, очевидно, могу констатировать как проблему, так это снижение уровня социального интеллекта у представителей подрастающего поколения. Их сосредоточенность на социальной жизни в цифровом пространстве не дает возможности полноценно перенести интеллектуальный опыт социального взаимодействия из одной реальности в другую. Они зачастую не могут интерпретировать живые отношения, не могут интерпретировать сложные социальные реакции. И это в существенной мере осложняет и отягощает их жизнь, влияя на общее качество жизни.