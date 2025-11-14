Как выглядит психологический портрет потенциальной жертвы агрессора

Определенные черты характера повышают уязвимость человека перед манипуляциями, рассказал врач-психиатр Эдуард Холодов. Психологический портрет потенциальной жертвы агрессора он составил в разговоре с «Вечерней Москвой».

© Lenta.ru

Врач подчеркнул, что речь идет о неосознанных сигналах, которые человек посылает миру. Среди основных черт характера потенциальных жертв он назвал низкую самооценку, нарушенные личные границы и неразвитый эмоциональный интеллект.

«Такие люди часто не могут распознать свои истинные эмоции (особенно гнев) и, как следствие, не могут распознать манипуляцию или скрытую агрессию в свой адрес. Они игнорируют красные флаги и внутренний голос, который шепчет: "Беги! Бей!"», — объяснил Холодов.

Еще одной характерной чертой он назвал выученную беспомощность, которая парализует волю и делает человека пассивным участником событий. Также людей, притягивающих агрессора, отличают хроническое чувство вины и гиперответственность, а также особенности языка тела: опущенная голова, сутулые плечи, бегающий или потупленный взгляд, тихий, неуверенный голос, стремление занимать как можно меньше места.

