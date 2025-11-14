Названы границы кризиса среднего возраста

Lenta.ru

Люди могут испытывать кризис среднего возраста в период между 28 и 55 годами, рассказал «Ленте.ру» психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов. Он уточнил, что четких границ этого кризиса нет.

Когда заканчивается кризис среднего возраста
«Сейчас нет четкого обозначения возрастных границ кризиса среднего возраста. Одни авторы называют возраст от 35 до 45 лет. Другие передвигают рамки на возраст 30-50 лет. В одной из работ встречал мнение, что время этого кризиса — между 28 и 55 годами», — поделился психолог.

Он предложил ориентироваться на условную середину жизни современного человека. Это, по его оценке, может быть возраст в пределах 35-45 лет. Отмечается также, что дело не столько в паспортном возрасте, сколько в психологическом состоянии человека.

