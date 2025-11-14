Спасет ли переезд в деревню от выгорания

Психолог Никишина: Переезд в деревню может не спасти от выгорания
Смена цифровой среды на сельское хозяйство может не решить проблему выгорания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Вера Никишина.
«По большому счету, сельское хозяйство или вообще сектор «природа» имеет гораздо меньше вредоносных влияний по сравнению с системами, перенасыщенными информацией, такими как «человек – цифра» или «человек – человек». Ответ на вопрос о том, может ли радикальная смена условий профессиональной деятельности служить профилактикой эмоционального выгорания, является неоднозначным. Если человек испытывает экзистенциальные переживания, связанные с потерей смысла и интереса к профессиональной деятельности, но при этом не утомлен и не перенасыщен ею, то, скорее всего, это будет другое состояние, но, в принципе, сам по себе побег из условий деятельности прямого отношения к профилактике выгорания не имеет», – сказала Никишина.
По словам эксперта, при желании сменить сферу деятельности важно разобраться в истинных причинах такого решения.
«Человек должен понимать: куда он уходит, от чего он уходит и зачем он уходит. Прежде чем уходить, нужно ответить на вопрос: что повреждено? Например, мотивация или умственная работоспособность. Или что-то совершенно конкретное. И человек должен понимать, что эти проявления дисфункциональности необходимо исключить в условиях той деятельности, в которую он хочет перейти. Это самое главное условие. То есть я осознанно перехожу туда, где тех самых факторов, которые вызвали дисфункциональное состояние, нет. И перехожу я не убегая, а понимая, куда и зачем есть смысл переходить», – заключила Никишина.
Ранее в СМИ сообщалось, что в 2025 году на фоне экономической нестабильности большая часть Россиян стала выбирать бюджетные варианты отдыха, включая поездки на дачу, в деревню и на рыбалку.