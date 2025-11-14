Спасет ли переезд в деревню от выгорания

Смена цифровой среды на сельское хозяйство может не решить проблему выгорания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Вера Никишина.

«По большому счету, сельское хозяйство или вообще сектор «природа» имеет гораздо меньше вредоносных влияний по сравнению с системами, перенасыщенными информацией, такими как «человек – цифра» или «человек – человек». Ответ на вопрос о том, может ли радикальная смена условий профессиональной деятельности служить профилактикой эмоционального выгорания, является неоднозначным. Если человек испытывает экзистенциальные переживания, связанные с потерей смысла и интереса к профессиональной деятельности, но при этом не утомлен и не перенасыщен ею, то, скорее всего, это будет другое состояние, но, в принципе, сам по себе побег из условий деятельности прямого отношения к профилактике выгорания не имеет», – сказала Никишина.

По словам эксперта, при желании сменить сферу деятельности важно разобраться в истинных причинах такого решения.

«Человек должен понимать: куда он уходит, от чего он уходит и зачем он уходит. Прежде чем уходить, нужно ответить на вопрос: что повреждено? Например, мотивация или умственная работоспособность. Или что-то совершенно конкретное. И человек должен понимать, что эти проявления дисфункциональности необходимо исключить в условиях той деятельности, в которую он хочет перейти. Это самое главное условие. То есть я осознанно перехожу туда, где тех самых факторов, которые вызвали дисфункциональное состояние, нет. И перехожу я не убегая, а понимая, куда и зачем есть смысл переходить», – заключила Никишина.

