Названа защитная тактика при агрессии в общественном транспорте

На проявление агрессии в общественном транспорте важно правильно среагировать. Лучше всего, если человек сможет спрогнозировать неадекватное поведение другого пассажира и принять меры, чтобы не довести ситуацию до драки – например, сразу связаться с машинистом, рассказал RT клинический психолог Владимир Крупин.

© Газета.Ru

Специалист подчеркнул, что успокаивать человека, находящегося в состоянии аффекта или психоза, нельзя – даже профессионалы редко могут с этим справиться. Среди главных признаков такого состояния психолог выделил «дикий» взгляд, дерганые телодвижения.

«Лучше в глаза таким людям не смотреть. Это их заводит, это их «дергает». Если [вам что-то говоряте], лучше со всем согласиться и по возможности уйти», — посоветовал эксперт.

Причины резкого выплеска агрессии у прохожих, случайных попутчиков связаны, как правило, с глубокими личными проблемами, стрессом, искажённым восприятием социальных норм, считает кандидат психологических наук доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. По её мнению, такие люди считают, что окружающие что-то им должны, поэтому если они начинают проявлять агрессию, важно не стесняться звать на помощь, привлекать внимание других людей.

«Громко крикните «Помогите!» или «Вызовите полицию!». Обращайтесь к конкретным людям: «Мужчина в синей куртке, помогите!». Свидетели часто находятся в ступоре, и прямое обращение выводит их из этого состояния, — пояснила специалист. — Постарайтесь дистанцироваться, отойти к другим пассажирам или водителю».

Если угроза уже возникла, нужно постараться оперативно защититься с помощью любых доступных предметов – например, использовать сумку, зонт в качестве барьера.

«Но цель — не дать с собой бороться, а создать возможность для отступления», — заключила психолог.

Накануне в Московском метро спор за место в вагоне между двумя пассажирками закончился дракой. По словам одной из участниц конфликта, всё началось с того, что зашедшая в вагон женщина облокотилась на поручень так, что зажала ей руку, а после просьбы перестать так делать начала избивать её головой о поручень.

Ранее в Москве арестовали пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в метро.