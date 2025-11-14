Психолог объяснила, почему возникает тревога

Психолог Макарова: тревога может возникнуть из-за незнакомой ситуации
Незнакомая или неконтролируемая ситуация может стать источником тревоги. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Кира Макарова.
По ее словам, психика людей может самостоятельно придумывать неприятные варианты развития событий, что приводит к тревожным мыслям.
«Когда человек четко понимает, кого или чего он боится, то испытывает страх. В свою очередь, тревога — это возбужденное состояние, которое необходимо, чтобы правильно реагировать в случае опасности. Оно подсказывает человеку, что он теряет уверенность в базовой потребности – безопасности», — уточнила Макарова.
К сигналам тревоги эксперт отнесла учащенное дыхание и сердцебиение, повышение артериального давления. Если человек постоянно сталкивается с ней, у него могут начаться панические атаки или затяжной стресс, предупредила Макарова. В таких случаях важно обратиться за помощью к специалисту.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос до этого говорил, что для быстрого избавления от тревоги стоит внимательно посмотреть на вещи вокруг себя. Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить)».
